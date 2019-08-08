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15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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Новосибирские студенты стали лучшими на стройке «Силы Сибири»

Рубрика: общество

19.08.2019 07:45

Фото из группы "Студенческий строительный отряд "Ермак" "ВКонтакте"

Молодые люди из НГАУ могут рассчитывать на солидную премию к зарплате; самыми трудолюбивыми показали себя челябинцы.

Стройотряд студентов Новосибирского государственного университета вырвал лидерство по всем показателям среди сотни команд со всей России. Вчера, 18 августа организаторы всероссийской студенческой стройки «Север» опубликовали результаты итогового конкурса за всё время вахты.

Лучшим отрядом по совокупности показателей стал ССО «Ермак» из Новосибирска.Ранее бойцы под руководством Виктора Чинакова отметились как одни из самых креативных студентов стройки, заняв первое место в конкурсе безопасности и получив «бронзу» по итогам соревнований творческого обустройства лагерей.

«Ермак» также получил «золото» за комиссарскую деятельность и «серебро» по производственным показателям. Первым по выработке и вторым в общем зачёте оказался ССО «Маяк» из Челябинской области, а третьим признали ССО «Сольвейг» из Алтайского края.

Лучшии командиром стройотряда назвали Александра Кропивницкого из московского ССО «АТАКА»,  а лучшим комиссаром стройлага оказался Денис Бершадский из ССО «Сольвейг». 

Всероссийская студенческая стройка «Север» проходит в Якутии при поддержке «Газ АртСтрой» с 20 июня по 30 августа 2019 года. Более 1,6 тысячи студентов занимаются инфраструктурными работами на объектах энергетического мегапроекта «Сила Сибири» и получают от 30 тысяч рублей. Призовой фонд предполагает от 40 до 100 тысяч рублей для отрядов, занявших первые три места. Участие девушек в стройке «Север» не допускается.

Напомним, 28 мая основатель Huawei заявил, что готов «забрать» новосибирских студентов у Google.

Никита Манько

Теги: студенты конкурсы работа Газпром

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Лента новостей

Предложить новость

online Кубок Стэнли в Новосибирске. Онлайн-репортаж

сегодня 10:32 Общество 0 Коммент.

«Страшнюга» из Оби удивила новосибирских рыбаков

сегодня 13:32 Общество 0 Коммент.

Трое детей погибли при пожаре под Иркутском

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

В мэрии Новосибирска предложили закрыть металлобазу, где прогремел взрыв

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сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Влюблённый по уши барнаулец похитил почти 50 гвоздик для дамы сердца

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

Школьник-отличник покончил с собой после убийства семьи

сегодня 10:12 Хроника 0 Коммент.

Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области

сегодня 10:01 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы выстроились в очередь к Кубку Стэнли

сегодня 09:35 Общество 0 Коммент.

Видео: в красноярском торговом центре произошёл потоп

сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск погрузился в серый плен

сегодня 08:47 Общество 0 Коммент.

Мотоциклист не смог уберечь пассажира в ДТП с «Тойотой» в Новосибирске

сегодня 07:08 Хроника 0 Коммент.

Один из самых дорогих ресторанов загорелся в Новосибирске

вчера 20:53 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы сочинили музыку для танцев с учёными

вчера 20:23 Культура 0 Коммент.

Водитель сбил десятилетнюю девочку на «зебре» в Новосибирске

вчера 19:32 Хроника 0 Коммент.

Потеряшка, Хогвартс и проклятый аварийный дом – итоги недели Сиб.фм

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

Семьи остались в доме на грани обрушения под Новосибирском

вчера 17:20 Общество 0 Коммент.

Микроавтобус насмерть задавил пенсионерку на тротуаре в Новосибирске

вчера 15:22 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы пережили потоп с угрозой эвакуации в Сочи

вчера 15:00 Общество 0 Коммент.

Сотни болельщиков ХК «Сибирь» прошли маршем по Новосибирску

вчера 14:22 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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