Новосибирские студенты стали лучшими на стройке «Силы Сибири»

Фото из группы "Студенческий строительный отряд "Ермак" "ВКонтакте"

Молодые люди из НГАУ могут рассчитывать на солидную премию к зарплате; самыми трудолюбивыми показали себя челябинцы.

Стройотряд студентов Новосибирского государственного университета вырвал лидерство по всем показателям среди сотни команд со всей России. Вчера, 18 августа организаторы всероссийской студенческой стройки «Север» опубликовали результаты итогового конкурса за всё время вахты.

Лучшим отрядом по совокупности показателей стал ССО «Ермак» из Новосибирска.Ранее бойцы под руководством Виктора Чинакова отметились как одни из самых креативных студентов стройки, заняв первое место в конкурсе безопасности и получив «бронзу» по итогам соревнований творческого обустройства лагерей.

«Ермак» также получил «золото» за комиссарскую деятельность и «серебро» по производственным показателям. Первым по выработке и вторым в общем зачёте оказался ССО «Маяк» из Челябинской области, а третьим признали ССО «Сольвейг» из Алтайского края.

Лучшии командиром стройотряда назвали Александра Кропивницкого из московского ССО «АТАКА», а лучшим комиссаром стройлага оказался Денис Бершадский из ССО «Сольвейг».

Всероссийская студенческая стройка «Север» проходит в Якутии при поддержке «Газ АртСтрой» с 20 июня по 30 августа 2019 года. Более 1,6 тысячи студентов занимаются инфраструктурными работами на объектах энергетического мегапроекта «Сила Сибири» и получают от 30 тысяч рублей. Призовой фонд предполагает от 40 до 100 тысяч рублей для отрядов, занявших первые три места. Участие девушек в стройке «Север» не допускается.

Напомним, 28 мая основатель Huawei заявил, что готов «забрать» новосибирских студентов у Google.