Новосибирцы пережили потоп с угрозой эвакуации в Сочи

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Новосибирцы пережили потоп с угрозой эвакуации в СочиРубрика: общество
18.08.2019 15:00
Фото очевидцев
Потоп в Сочи вызвал сообщения об экстренной эвакуации нескольких районов; новосибирцы видели более опасное буйство стихии в мае.
Жители Новосибирска столкнулись с рекордным потопом в начале сезона дождей в Сочи. Сегодня, 18 августа школьный учитель Анастасия рассказала о положении дел в затопленном городе.
Стихия обрушилась на Сочи в минувшую пятницу, ураганный ветер в популярном курортном городе повалил несколько деревьев и рекламных конструкций ещё 16 августа. Уже 17 августа очевидцы выложили в соцсети десятки видео с затопленными улицами, некоторые даже засняли водяные смерчи.
ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение и ввело режим ЧС ещё во вторник. По данным администрации города Сочи, 17 августа уровень воды в Лазаревском районе поднялся до отметки «опасное явление», в посёлках Лоо и Нижнее Хобзе затопило более 50 дворов.
«В субботу наш город был как кораблик, но в мае было ещё хуже. Тогда горные реки вышли из берегов, а дожди шли всю неделю. Мне звонила мама, хотела брать билеты — после сообщений об эвакуации в СМИ. Наиболее пострадал от урагана Адлер и южная часть Сочи — эти районы хотели эвакуировать. Пока у нас действует штормовое предупреждение и не рекомендуют идти на море», — сообщила Сиб.фм учительница из Новосибирска Анастасия.
По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сегодня уровень воды на улицах города стабилизировался. Помимо мониторинга осадков организовано усиленное патрулирование силами ГИМС в акватории Сочи.
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Напомним, 2 августа ураган в Новосибирской области сорвал крыши и сломал деревья.
Никита Манько
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