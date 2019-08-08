Новосибирцы пережили потоп с угрозой эвакуации в Сочи

Фото очевидцев

Потоп в Сочи вызвал сообщения об экстренной эвакуации нескольких районов; новосибирцы видели более опасное буйство стихии в мае.

Жители Новосибирска столкнулись с рекордным потопом в начале сезона дождей в Сочи. Сегодня, 18 августа школьный учитель Анастасия рассказала о положении дел в затопленном городе.

Стихия обрушилась на Сочи в минувшую пятницу, ураганный ветер в популярном курортном городе повалил несколько деревьев и рекламных конструкций ещё 16 августа. Уже 17 августа очевидцы выложили в соцсети десятки видео с затопленными улицами, некоторые даже засняли водяные смерчи.

ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение и ввело режим ЧС ещё во вторник. По данным администрации города Сочи, 17 августа уровень воды в Лазаревском районе поднялся до отметки «опасное явление», в посёлках Лоо и Нижнее Хобзе затопило более 50 дворов.

«В субботу наш город был как кораблик, но в мае было ещё хуже. Тогда горные реки вышли из берегов, а дожди шли всю неделю. Мне звонила мама, хотела брать билеты — после сообщений об эвакуации в СМИ. Наиболее пострадал от урагана Адлер и южная часть Сочи — эти районы хотели эвакуировать. Пока у нас действует штормовое предупреждение и не рекомендуют идти на море», — сообщила Сиб.фм учительница из Новосибирска Анастасия.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сегодня уровень воды на улицах города стабилизировался. Помимо мониторинга осадков организовано усиленное патрулирование силами ГИМС в акватории Сочи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЧП СОЧИ 🔞 (@chp_sochi) 17 Авг 2019 в 12:08 PDT

Напомним, 2 августа ураган в Новосибирской области сорвал крыши и сломал деревья.