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Новосибирцы сочинили музыку для танцев с учёными

Рубрика: культура

18.08.2019 20:23

Фото с сайта pixabay.com

Музыканты перешли от советского ретро-вейва к западному звучанию; большинство треков посвящены науке и прогрессу.

Новосибирская группа Сила Кориолиса» выпустила первый альбом «Вечеринка 80» в жанре электронной музыки для учёных.  Сегодня, 18 августа пианист группы рассказал Сиб.фм о футуристичном альбоме.

Новосибирская группа «Сила Кориолиса» появилась в 2019 году, музыкальный дуэт Александра Овсянникова и Владислава Орлова начал вдохновляться музыкой Эдуарда Артемьева, Антона Зацепина и других советских композиторов. 

«В этот раз решили удариться в западное звучание, сделать его более агрессивным и качающим. Кроме того, добавили элементы танцевальной музыки и получилось довольно необычно по сравнению с предыдущими альбомами. Сильно переработали звук, сделали его чище и менее сатурированным, чтобы меньше отдавало советским звучанием. Судя по отзывам людей, получился вполне себе современный синтвейв», — рассказал Сиб.фм Владислав Орлов.

При написании нового альбома музыканты вдохновлялись группами Dance with the Dead и Vailon. После масштабного выступления в заброшенном бассейне СКА в группе появился новый гитарист Константин который исполнил соло в заглавной композиции «Весна». Ранее музыкант уже принимал участие в сочинении гитарных партий, например в альбомах «Приставки» и «Мимо звезд и планет».

Напомним, 15 августа новосибирская группа попала в сериал «России-1» для домохозяек.

 

Никита Манько

Теги: музыка наука молодёжь ретро

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сегодня 15:22 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:28 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:15 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:31 Хроника 0 Коммент.

Более 20 тонн мёда отправили из Новосибирской области в Китай

сегодня 09:15 Бизнес 0 Коммент.

Видео: резвый мангуст развеселил новосибирцев

сегодня 08:35 Общество 0 Коммент.

Долгожданной победой закончилась для ФК «Новосибирск» первая домашняя игра

вчера 19:08 Общество 0 Коммент.

Ковчег с останками святого Спиридона Тримифунтского прибудет в Новосибирск

вчера 17:47 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:10 Общество 0 Коммент.

Вопросам профессиональной трудовой подготовки в Новосибирской области уделяют большое внимание

вчера 16:34 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:55 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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