Новосибирцы сочинили музыку для танцев с учёными

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Новосибирцы сочинили музыку для танцев с учёнымиРубрика: культура
18.08.2019 20:23
Фото с сайта pixabay.com
Музыканты перешли от советского ретро-вейва к западному звучанию; большинство треков посвящены науке и прогрессу.
Новосибирская группа Сила Кориолиса» выпустила первый альбом «Вечеринка 80» в жанре электронной музыки для учёных. Сегодня, 18 августа пианист группы рассказал Сиб.фм о футуристичном альбоме.
Новосибирская группа «Сила Кориолиса» появилась в 2019 году, музыкальный дуэт Александра Овсянникова и Владислава Орлова начал вдохновляться музыкой Эдуарда Артемьева, Антона Зацепина и других советских композиторов.
«В этот раз решили удариться в западное звучание, сделать его более агрессивным и качающим. Кроме того, добавили элементы танцевальной музыки и получилось довольно необычно по сравнению с предыдущими альбомами. Сильно переработали звук, сделали его чище и менее сатурированным, чтобы меньше отдавало советским звучанием. Судя по отзывам людей, получился вполне себе современный синтвейв», — рассказал Сиб.фм Владислав Орлов.
При написании нового альбома музыканты вдохновлялись группами Dance with the Dead и Vailon. После масштабного выступления в заброшенном бассейне СКА в группе появился новый гитарист Константин который исполнил соло в заглавной композиции «Весна». Ранее музыкант уже принимал участие в сочинении гитарных партий, например в альбомах «Приставки» и «Мимо звезд и планет».
Напомним, 15 августа новосибирская группа попала в сериал «России-1» для домохозяек.
Никита Манько
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