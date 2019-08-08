Один из самых дорогих ресторанов загорелся в Новосибирске

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Гастрономический театр тушат 40 пожарных; возгорание началось в мансарде здания.

Пожар в ресторане высокой кухни Puppen Haus в центре города напугал новосибирцев. Инцидент произошёл вечером 18 августа около 19:38, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным ведомства, пожар случился на третьем этаже здания, где расположена летняя веранда. В это время ресторан должен был работать и принимать гостей. На место выдвинулись 12 единиц техники и 40 пожарных.

Ресторан Puppen Haus был открыт в 2011 году, его создателем называли президента ассоциации рестораторов и отельеров Сибири Владимира Бурковского. Ресторан позиционировал себя как гастрономический театр и отличался уникальным интерьером, высокой кухней, экзотическими блюдами (печень медведя) и высокими ценами.

По обновлённой информации, через 40 минут после поступления вызова пожарные потушили открытый огонь. До прибытия МЧС из ресторана самостоятельно эвакуировались 40 гостей и сотрудников персонала.

Напомним, 15 августа Пожарные спасли рабочих из пылающего цеха в Бердске.