Один из самых дорогих ресторанов загорелся в Новосибирске

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Один из самых дорогих ресторанов загорелся в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
18.08.2019 20:53
Фото из группы "Инцидент Новосибирск" "ВКонтакте"
Гастрономический театр тушат 40 пожарных; возгорание началось в мансарде здания.
Пожар в ресторане высокой кухни Puppen Haus в центре города напугал новосибирцев. Инцидент произошёл вечером 18 августа около 19:38, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
По данным ведомства, пожар случился на третьем этаже здания, где расположена летняя веранда. В это время ресторан должен был работать и принимать гостей. На место выдвинулись 12 единиц техники и 40 пожарных.
Ресторан Puppen Haus был открыт в 2011 году, его создателем называли президента ассоциации рестораторов и отельеров Сибири Владимира Бурковского. Ресторан позиционировал себя как гастрономический театр и отличался уникальным интерьером, высокой кухней, экзотическими блюдами (печень медведя) и высокими ценами.
По обновлённой информации, через 40 минут после поступления вызова пожарные потушили открытый огонь. До прибытия МЧС из ресторана самостоятельно эвакуировались 40 гостей и сотрудников персонала.
Напомним, 15 августа Пожарные спасли рабочих из пылающего цеха в Бердске.
Никита Манько
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