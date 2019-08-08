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Один из самых дорогих ресторанов загорелся в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

18.08.2019 20:53

Фото из группы "Инцидент Новосибирск" "ВКонтакте"

Гастрономический театр тушат 40 пожарных; возгорание началось в мансарде здания. 

Пожар в ресторане высокой кухни Puppen Haus в центре города напугал новосибирцев. Инцидент произошёл вечером 18 августа около 19:38, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным ведомства, пожар случился на третьем этаже здания, где расположена летняя веранда. В это время ресторан должен был работать и принимать гостей. На место выдвинулись 12 единиц техники и 40 пожарных.

Ресторан Puppen Haus был открыт в 2011 году, его создателем называли президента ассоциации рестораторов и отельеров Сибири Владимира Бурковского. Ресторан позиционировал себя как гастрономический театр и отличался уникальным интерьером, высокой кухней, экзотическими блюдами (печень медведя) и высокими ценами.

По обновлённой информации, через 40 минут после поступления вызова пожарные потушили открытый огонь. До прибытия МЧС из ресторана самостоятельно эвакуировались 40 гостей и сотрудников персонала.

Напомним, 15 августа Пожарные спасли рабочих из пылающего цеха в Бердске.

 

Никита Манько

Теги: пожар рестораны МЧС

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Потеряшка, Хогвартс и проклятый аварийный дом – итоги недели Сиб.фм

сегодня 18:30 Общество 0 Коммент.

Микроавтобус насмерть задавил пенсионерку на тротуаре в Новосибирске

сегодня 15:22 Хроника 0 Коммент.

Внушительный чулымец в сандалиях пропал в Новосибирске

сегодня 13:28 Общество 0 Коммент.

Пропавшего томича в сапогах ищут под Новосибирском

сегодня 12:14 Общество 0 Коммент.

Пьяный новосибирец протаранил три припаркованных авто на «Снегирях»

сегодня 11:15 Хроника 0 Коммент.

Колыванец насмерть сбил пешехода на трассе под Новосибирском

сегодня 10:31 Хроника 0 Коммент.

Более 20 тонн мёда отправили из Новосибирской области в Китай

сегодня 09:15 Бизнес 0 Коммент.

Видео: резвый мангуст развеселил новосибирцев

сегодня 08:35 Общество 0 Коммент.

Долгожданной победой закончилась для ФК «Новосибирск» первая домашняя игра

вчера 19:08 Общество 0 Коммент.

Ковчег с останками святого Спиридона Тримифунтского прибудет в Новосибирск

вчера 17:47 Общество 0 Коммент.

Новосибрцы поддержали флешмоб в память об умершей от рака девочке

вчера 17:10 Общество 0 Коммент.

Вопросам профессиональной трудовой подготовки в Новосибирской области уделяют большое внимание

вчера 16:34 Общество 0 Коммент.

Врачи-диетологи составили идеальный рацион питания

вчера 15:55 Общество 0 Коммент.

Экстремиста-меломана оштрафовали в Кемеровской области

вчера 15:11 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирской области вонзила нож в возлюбленного

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Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

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