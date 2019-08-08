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Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Потеряшка, Хогвартс и проклятый аварийный дом – итоги недели Сиб.фм

Рубрика: общество

18.08.2019 18:30

Фото с сайта pixabay.com

Новосибирцы переживают разгар сезона отпусков, а строители, дорожники и коммунальщики – пик строительного сезона. Главную улицу города Красный проспект разрыли для реконструкции, а более ста дворов заканчивают благоустраивать к концу лета. Торговцы и дачники постепенно наполняют улицы города и радуют горожан сезонными овощами. Самые читаемые и обсуждаемые события – в итогах недели Сиб.фм.

Пепел в трудовой книжке

В понедельник, 12 августа ремонтировавшего соломой новосибирскую дорогу мастера уволили за непотушенную сигарету. Найденное корреспондентом Сиб.фм скандальное видео с ремонтом дорог успело набарть сотни тысяч просмотров и десятки комментариев в крупнейших новосибирских пабликах. «Новосибирскавтодор» отчитался о ремонте участка автодороги с пучинообразованием под Карасуком — солому заменили грунтом, сверху начали засыпать щебень, а трёх причастных сотрудников поспешили уволить по разным предлогам. 

Скоро в Хогвартс

Во вторник, 13 августа девушка из Новосибирска поразила соцсети милой историей о том, как вырастила совёнка. Волонтёр из Центра реабилитации диких животных Луна Валк решила поставить научный эксперимент и вырастить из яйца сову-сипуху. Девушка продолжает делиться фотографиями милого птенца, но вместе с тем предупреждает, что, несмотря на одомашнивание сов в фильмах о Гарри Поттере, эти птицы являются хищниками. Поэтому обращаться с ними нужно очень осторожно.

Лондон, гуд бай!

В среду, 14 августа новосибирский хореограф с татуировкой Путина возглавил академию танца в Крыму. Экс-солист Новосибирского театра оперы и балета, выпускник хореографического училища Сергей Полунин. Танцор и хореограф известен далеко за пределами России. В 19 лет он стал самым молодым премьером в истории Королевского балета Лондона за всю историю труппы. С 12 августа и до новых перевыборов ректора Сергей Полунин будет возглавлять Севастопольскую академию хореографии. 

Спасение Коли Бархатова

В четверг, 15 августа оказалось, что исчезнувший трёхлетний ребёнок в глухом лесу — не просто сюжет страшной русской сказки. Родители маленького омича Коли Бархатова пережили это кошмар наяву — после прогулки в лес по грибы мальчик пропал. Искать ребёнка поехали люди со всей России, а новосибирский отряд "Лиза-Алерт" направил в Омскую область более 30 человек.Поисковики из отряда «ДоброСпас Новосибирск» передали на место поисков рации, навигаторы, компасы и фонари. Три дня мальчика искали более 400 волонтёров — несмотря на масштабную операцию, драма сохранялась до последнего часа и некоторые уже начали писать соболезнования. Однако ребёнка нашли — голодного, обезвоженного ,искусанного в 800 метрах от места пропажи. На фоне всеобщего счастья поисковики лишились части оборудования и попросили воришек вернуть необходимые для благого дела инструменты.

Экономический крест

В пятницу, 16 августа новосибирцы «похоронили» леса на китайской пилораме. На фоне обсуждения последствий лесных пожаров в Сибири и экспорта лесоматериалов в Китай жители Северного района решили напомнить о проблемах региона с помощью художественной акции. Суровые лесорубы установили православный крест на горе досок, а подписчики заметили, что деревенские бабушки берут кредиты, чтобы купить дрова, потому что местным жителям запрещают пилить лес. 

Трёхметровый Тарасенко

В субботу, 17 августа граффити с изображением известного хоккеиста Владимира Тарасенко появилось в Новосибирске. Автограф-сессия игрока NHL собрала очередь фанатов в полторы тысячи человек, к тому же он привёз на родину Кубок Стэнли. Представители фанатского движения «Дружина», которые вдохновились достижениями воспитанника ХК «Сибирь» подарили кумиру и городу огромное граффити, а Тарасенко расписался на рисунке. 

Трещина длиной в полвека

В воскресенье ,18 августа  семьи остались в эвакуированном доме на грани обрушения под Новосибирском. Часть жителей дома бывшего военного городка в городе Обь поселили в новую школу — кровати мужчинам поставили в кабинках под душевые и туалеты. В запертых квартирах остались некормленные кошки и собаки, а также ценности — и оставшиеся жильцы решили сторожить их, несмотря на трещины по всему фасаду здания. В городе-спутнике Новосибирска нет муниципального жилья для переселения из аварийного фонда — и пострадавшие от соседней стройки выйдут на пикет к местной администрации, так и не добившись от чиновников ответа.

Никита Манько

Теги: хоккей поиски пропавших волонтеры аварийное жилье ремонт дорог

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Пьяный новосибирец протаранил три припаркованных авто на «Снегирях»

сегодня 11:15 Хроника 0 Коммент.

Колыванец насмерть сбил пешехода на трассе под Новосибирском

сегодня 10:31 Хроника 0 Коммент.

Более 20 тонн мёда отправили из Новосибирской области в Китай

сегодня 09:15 Бизнес 0 Коммент.

Видео: резвый мангуст развеселил новосибирцев

сегодня 08:35 Общество 0 Коммент.

Долгожданной победой закончилась для ФК «Новосибирск» первая домашняя игра

вчера 19:08 Общество 0 Коммент.

Ковчег с останками святого Спиридона Тримифунтского прибудет в Новосибирск

вчера 17:47 Общество 0 Коммент.

Новосибрцы поддержали флешмоб в память об умершей от рака девочке

вчера 17:10 Общество 0 Коммент.

Вопросам профессиональной трудовой подготовки в Новосибирской области уделяют большое внимание

вчера 16:34 Общество 0 Коммент.

Врачи-диетологи составили идеальный рацион питания

вчера 15:55 Общество 0 Коммент.

Экстремиста-меломана оштрафовали в Кемеровской области

вчера 15:11 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирской области вонзила нож в возлюбленного

вчера 14:20 Хроника 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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