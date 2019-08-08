Пропавшего томича в сапогах ищут под Новосибирском

Фото из группы "Лиза Алерт" "ВКонтакте"

Невысокий мужчина был одет как типичный сельский житель; томич мог уехать в Новосибирскую область.

Житель деревни в Томской области пропал на три дня и возможно уехал в Новосибирск. Сегодня, 18 августа новосибирский отряд «Лиза Алерт» опубликовал ориентировку из соседнего региона.

Пропавший Сергей Токмаков ушёл из дома в деревне Романовка Томского района ещё 15 августа и не вернулся. Мужчине 31 год, его рост 164 см, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы, карие глаза.

Пропавший был одет в светлую камуфляжную куртку, чёрные спортивные штаны с лампасами и серые резиновые сапоги.

Волонтёры просят очевидцев обратиться по телефону 8 800 700 54 52 или 112.

Напомним, 17 августа у нашедших Колю Бархатова волонтёров украли оборудование.