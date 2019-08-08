Пропавшего томича в сапогах ищут под Новосибирском

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Пропавшего томича в сапогах ищут под НовосибирскомРубрика: общество
18.08.2019 12:14
Фото из группы "Лиза Алерт" "ВКонтакте"
Невысокий мужчина был одет как типичный сельский житель; томич мог уехать в Новосибирскую область.
Житель деревни в Томской области пропал на три дня и возможно уехал в Новосибирск. Сегодня, 18 августа новосибирский отряд «Лиза Алерт» опубликовал ориентировку из соседнего региона.
Пропавший Сергей Токмаков ушёл из дома в деревне Романовка Томского района ещё 15 августа и не вернулся. Мужчине 31 год, его рост 164 см, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы, карие глаза.
Пропавший был одет в светлую камуфляжную куртку, чёрные спортивные штаны с лампасами и серые резиновые сапоги.
Волонтёры просят очевидцев обратиться по телефону 8 800 700 54 52 или 112.
Напомним, 17 августа у нашедших Колю Бархатова волонтёров украли оборудование.
Никита Манько
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Лента новостей
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