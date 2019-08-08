Пьяный новосибирец протаранил три припаркованных авто на «Снегирях»

Фото из архива Сиб.фм

Водитель «Ниссана» протаранил сразу три седана; полиция составила протокол за вождение в нетрезвом виде.

Новосибирец чудом избежал травм в ДТП с нетрезвым водителем во дворах на Курчатова. Сегодня, 18 августа в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали подробности происшествия.

Инцидент произошёл 17 августа в 23:40 на улице Курчатова. Водитель Nissan не справился с управлением во дворе и вылетел на парковку, где разбил три припаркованных иномарки. По данным подписчиков «АСТ-54» один из прохожих спасся благодаря хорошей реакции, успев отпрыгнуть от лихача.

«Мужчина с водительским удостоверением не справился с управлением и повредил припаркованные автомобили. По результатам медосвидетельствования сотрудники ДПС составили на водителя протокол за управление транспортным средством в нетрезвом виде. По факту ДТП проводится проверка», — сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Пользователи соцсетей сообщили, что хозяева автомобилей хотели наказать нетрезвого водителя за серьёзные повреждения своих авто, но мужчина был задержан сотрудниками ДПС.

Напомним, 16 августа торопливый таксист с пенсионеркой пострадали в массовом ДТП.