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Семьи остались в доме на грани обрушения под Новосибирском

Рубрика: общество

18.08.2019 17:20

Фото Татьяны Картавых

Аварийный дом в Оби продолжил трескаться и лишился газа; часть семей отказались от эвакуации из-за опасности мародёров.

Жители военного городка в Оби попали в условия настоящей войны из-за угрозы обрушения аварийного дома. Сегодня, 18 августа эвакуированные семьи и оставшиеся в доме рассказали о суровом быте и опасности жизни в четырёхэтажке на улице Военный городок,110.

Срочная эвакуация жителей дома прошла в минувшую пятницу — из-за строительства детского сада фасад пошёл трещинами. Утром 17 августа к аварийному дому приехал замгубернатора Новосибирской области Сергей Сёмка и приказал остановить строительство. Однако, местные жители отметили, что экскаватор строителей проработал до вечера.

В результате строительных работ треснули газовые трубы — и приехавшая служба газа отключила подачу. Корреспондент Сиб.фм Татьяна Картавых выехала на место ЧП — и убедилась, что на трещинах не выставлены маячки. Рабочие замазали трещины и якобы поставили маячки, не соблюдая стандарты — на гипсовой ленте с датой установки маячка и расстоянием от края трещины.

Десятки жителей дома экстренно эвакуировали в новое здание средней школы №2 — образцового проекта, который посетил Владимир Путин во время недавнего визита в Новосибирск. Мужчин и женщин поселили отдельно, одних разместили в кабинках под душевые или туалеты, другим поставили переносные кровати в классах. Расселённые семьи рассказали Сиб.фм о бесплатном трёхразовом питании, но пожаловались на проблемы с питьевой водой и туалетом.

Многие люди не смогли забрать своих питомцев — собак и кошек не разрешили взять с собой и те остались в запертых квартирах.

Несколько семей остались жить в расселённом доме, охраняя имущество жильцов от мародёров — вместо положенного полицейского оцепления. Жители военного городка поставили палатку, разожгли костёр и выставили "караульных".

Расселённый аварийный дом — практически ровесник самого города Обь. Дом по адресу Военный городок, 110 был построен одним из первых — на деревянных сваях и с деревянными перекрытиями. Строительство детского сада по соседству возмутило жителей ещё до инцидента с трещинами, а работы по выносу коммуникаций прошли всего в паре метров от отмостки ветхого дома.

Чиновники местной администрации пока не смогли ответить на вопросы людей — какое будущее их ждёт, сославшись на больничный главы города Обь. Жители авариного дома решили организовать пикет у здания администрации на улице Авиационная,12 и привлечь внимание властей к проблеме. Акция начнётся около 08:30 часов утра.

Напомним, 9 июля Сиб.фм писал, что семья ветерана чеченской войны живёт под дождём в Новосибирске.

Никита Манько

Теги: эвакуация чрезвычайные ситуации аварийное жилье скандалы

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