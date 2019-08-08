Сотни болельщиков ХК «Сибирь» прошли маршем по Новосибирску

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Сотни болельщиков ХК «Сибирь» прошли маршем по НовосибирскуРубрика: общество, спорт
18.08.2019 14:22
Фото Дениса Винокурова
ХК «Сибирь» устроил день болельщика на площади Калинина; новосибирские фанаты даже надели ушанки в жару.
Сотни фанатов новосибирского хоккея решили напомнить о предстоящем зимнем сезоне в августовскую жару. Горожане в атрибутике хоккейного клуба «Сибирь» прошли маршем от площади Калинина до ЛДС, сообщили Сиб.фм участники праздника.
Молодые люди надели хоккейную форму клуба, некоторые шли в шапках-ушанках.По наблюдениям очевидцев, колонна вольным строем растянулась от площади Калинина до общежитий СГУПСа.
В толпе были замечены все возраста, в том числе годовалые дети на брендированных колясках.
Трезвый марш фанатов прошёл без трудностей под присмотром полиции.
Напомним, 17 августа граффити с изображением хоккеиста Владимира Тарасенко появилось в Новосибирске.
Никита Манько
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