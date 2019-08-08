Внушительный чулымец в сандалиях пропал в Новосибирске

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Внушительный чулымец в сандалиях пропал в НовосибирскеРубрика: общество
18.08.2019 13:28
Фото из группы "Бюро находок Новосибирска" "ВКонтакте"
Высокий плотный мужчина шестой день не выходит на связь; пропавший был одет очень легко.
Житель Новосибирской области Николай Огнёв пропал почти на неделю. Сегодня, 18 августа сообщество «Бюро находок Новосибирска» «ВКонтакте» опубликовало ориентировку на поиски.
Пропавший 46-летний мужчина в последний раз был замечен в городе Чулым ещё 12 августа. Высокий мужчина имеет рост в 187 см, плотное телосложение, тёмные волосы, короткую стрижку и светло-карие глаза.
Николай Огнёв был одет в футболку, чёрные шорты и коричневые сандалии. Волонтёры просят обратиться по телефонам 8-953-887-17-77 или 8-951-387-07-58.
Напомним, 18 августа пропавшего томича в сапогах ищут под Новосибирском.
Никита Манько
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