Водитель сбил десятилетнюю девочку на «зебре» в Новосибирске

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Водитель сбил десятилетнюю девочку на «зебре» в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
18.08.2019 19:32
Фото отряда пропаганды ГИБДД по Новосибирску
Десятилетняя девочка переходила дорогу у остановки «Бульвар» на Петухова; ребёнок был доставлен в больницу.
Мужчина за рулём Toyota Crown устроил ДТП с маленьким пешеходом на «Затулинке». Инцидент произошёл вечером 18 августа около 18:00, сообщили Сиб.фм в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
По данным ведомства, водитель белого седана двигался по улице Петухова и у дома №68 сбил десятилетнего ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе.
Прибывшая бригада «Скорой помощи» доставила девочку в больницу, врачи уточняют характер травм. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, 18 августа микроавтобус насмерть задавил пенсионерку на тротуаре в Новосибирске.
Никита Манько
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Лента новостей
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