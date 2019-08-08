Водитель сбил десятилетнюю девочку на «зебре» в Новосибирске

Фото отряда пропаганды ГИБДД по Новосибирску

Десятилетняя девочка переходила дорогу у остановки «Бульвар» на Петухова; ребёнок был доставлен в больницу.

Мужчина за рулём Toyota Crown устроил ДТП с маленьким пешеходом на «Затулинке». Инцидент произошёл вечером 18 августа около 18:00, сообщили Сиб.фм в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

По данным ведомства, водитель белого седана двигался по улице Петухова и у дома №68 сбил десятилетнего ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе.

Прибывшая бригада «Скорой помощи» доставила девочку в больницу, врачи уточняют характер травм. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 18 августа микроавтобус насмерть задавил пенсионерку на тротуаре в Новосибирске.