Андрей Травников поручил ускорить расселение аварийного дома под Новосибирском

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Андрей Травников поручил ускорить расселение аварийного дома под НовосибирскомРубрика: общество, проиcшествия
19.08.2019 11:42
фото Татьяны Картавых
Дом в Оби начал стремительно разрушаться; людей в срочном порядке поселили в здании местной школы.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил ускорить расселение людей из аварийного дома по адресу улица Военный городок, 110. Об этом корреспондент Сиб.фм узнал на оперативном совещании правительства Новосибирской области.
В минувшую пятницу в военном городке из-за строительства детского сада по жилому дому пошли трещины. Началась срочная эвакуация жителей в здание местной школы. Людям пришлось спать в классных комнатах, а некоторых даже расположили в кабинках под душевые или туалеты.
Часть семей осталась жить в расселённом доме, чтобы охранять имущество от мародёров. Отмечается, что в доме, состояние которого требует его сноса, остались домашние животные, так как питомцев запретили брать с собой.
Напомним, 18 августа семьи остались в доме на грани обрушения под Новосибирском.
Никита Минин
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