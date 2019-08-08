Дело о выброшенном из окна грудничке: надзорные органы Красноярска подозревают в халатности

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В августе пьяный отец выбросил четырёхмесячную дочь из окна; ребёнок скончался на месте происшествия.

Красноярские следователи возбудили уголовное дело в отношении местных органов опеки, не сумевших предотвратить смерть малолетнего ребёнка в семье, неоднократно попадавшей в поле их зрения из-за асоциального образа жизни, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Как ранее писал Сиб.фм, утром 15 августа 2019 года 43-летний красноярец, находясь в состоянии опьянения, выбросил из окна четвёртого этажа комнаты в общежитии четырёхмесячную дочь. Девочка упала на асфальтированную дорожку под окнами дома, где уже мёртвой её обнаружили прохожие. В отношении отца погибшей следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

В ходе расследования выяснились некоторые факты из жизни неблагополучной семьи семьи. По данным следователей, отец и мать умершей девочки неоднократно привлекались к ответственности за административные правонарушения в отношении ещё одного общего ребёнка — полуторогодовалого сына. В декабре 2018 года мальчика изымали из семьи, но в январе вернули.



Мать и раньше лишали родительских прав — так, трое её старших детей от другого брака были изъяты из семьи. Оба родителя на момент происшествия состояли на учёте у врача-нарколога и злоупотребляли спиртным.

Согласно выводам оперативников, органы опеки не предприняли надлежащих попыток контроля за соблюдением прав детей и проявили бездействие, оставляя брата и сестру в опасной семье. По статье «халатность, повлекшая смерть человека» следователи возбудили уголовное дело.

Если правоохранители установят вину кого-либо из должностных лиц в произошедшей трагедии, работникам соцслужб может грозить наказание до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в августе этого года вынесли приговор омичу, выбросившему возлюбленную с балкона четвёртого этажа.