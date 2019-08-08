Трое детей погибли при пожаре под Иркутском

ФОТО С САЙТА ГУ МЧС ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В селе Мишелевка 41-летняя женщина с малолетней дочерью и двумя внуками погибла при пожаре; огонь в частном доме вспыхнул в середине дня.

Жительница села Мешелевка Иркутской области погибла при пожаре вместе с тремя маленькими детьми, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Инцидент произошёл 18 августа 2019 года около 12:40. По предварительным данным причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Известно, что находясь в доме с детьми, 41-летняя женщина была пьяна. Когда огонь заметили — было поздно. Деревянный дом вспыхнул как спичка. Выпившая женщина не могла ни выбраться, ни помочь детям. В результате, её четырёхлетняя дочь, а также полуторагодовалый внук и трёхлетняя внучка погибли.

К тушению пожара были привлечены 3 автоцистерны и 9 человек личного состава МЧС. Площадь возгорания — 45 квадратных метров. В причинах произошедшего предстоит разобраться правоохранителям.

Напомним, 14 августа пожарные спасли рабочих из пылающего цеха в Бердске.