Трое детей погибли при пожаре под Иркутском

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Трое детей погибли при пожаре под ИркутскомРубрика: проиcшествия
19.08.2019 12:33
ФОТО С САЙТА ГУ МЧС ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В селе Мишелевка 41-летняя женщина с малолетней дочерью и двумя внуками погибла при пожаре; огонь в частном доме вспыхнул в середине дня.
Жительница села Мешелевка Иркутской области погибла при пожаре вместе с тремя маленькими детьми, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.
Инцидент произошёл 18 августа 2019 года около 12:40. По предварительным данным причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Известно, что находясь в доме с детьми, 41-летняя женщина была пьяна. Когда огонь заметили — было поздно. Деревянный дом вспыхнул как спичка. Выпившая женщина не могла ни выбраться, ни помочь детям. В результате, её четырёхлетняя дочь, а также полуторагодовалый внук и трёхлетняя внучка погибли.
К тушению пожара были привлечены 3 автоцистерны и 9 человек личного состава МЧС. Площадь возгорания — 45 квадратных метров. В причинах произошедшего предстоит разобраться правоохранителям.
Напомним, 14 августа пожарные спасли рабочих из пылающего цеха в Бердске.
Александр Шпак
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