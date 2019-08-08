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Двоечник из автошколы протаранил такси в Новосибирске

Рубрика: общество

19.08.2019 14:48

Скриншот с сайта Google Maps

Отчисленный из автошколы молодой человек взял авто у друга отца покататься; в результате ДТП девушка, сидевшая в такси, получила множественные переломы.

Молодой лихач без водительских прав ответит за переломы пассажирки такси. Сегодня, 19 августа, в прокуратуре Заельцовского района рассказали о деле о нарушении ПДД, повлёкшем тяжкий вред здоровью.

Инцидент произошёл в ночь на 14 июля 2018 года около 03:45. Согласно материалам дела, 22-летний новосибирец взял автомобиль друга отца и решил покататься. Лихач нёсся на Honda Saber свыше 100 километров в час по улице Ипподромской и на перекрёстке с улицей Кропоткина решил проскочить на «красный», в результате чего врезался в таксиста на Toyota Cresta.

В ДТП молодая пассажирка такси получила тяжёлые травмы и потеряла сознание. Врачи диагностировали оскольчатый перелом плеча, ключицы и трёх рёбер, который потребовал длительного лечения. Потерпевшая заявила иск о компенсации ущерба здоровью и морального вреда на сумму около 400 тысяч рублей.

«Обвиняемый ранее не судим и частично признал вину в превышении скорости и отсутствии водительских прав. Прокуратура потребовала два года ограничения свободы, суд заслушает последнее слово обвиняемого в следующем заседании и вскоре вынесет приговор», – рассказала Сиб.фм помощник прокурора Заельцовского района Светлана Левшакова.          

Напомним, 18 августа водитель сбил десятилетнюю девочку на зебре в Новосибирске.

 

Никита Манько

Теги: ДТП суд молодёжь

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Пострадавший тюремный охранник вернул двойную пенсию в Новосибирске

сегодня 19:35 Общество 0 Коммент.

Шесть новых школ откроют в новом учебном году в Новосибирской области

сегодня 17:12 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор рассказал о требованиях к школьному рюкзаку

сегодня 17:03 Общество 0 Коммент.

Выжившего после двух суток в тайге трёхлетнего ребёнка выписали из больницы

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске снова запахло гарью

сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

Двоечник из автошколы протаранил такси в Новосибирске

сегодня 14:48 Общество 0 Коммент.

Православные активисты раздели новосибирца

сегодня 14:37 Общество 0 Коммент.

Причину эвакуации областной больницы назвали в Новосибирске

сегодня 14:08 Общество 0 Коммент.

Видео: Толмачёво «исполнил» главную роль в клипе от новосибирцев

сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

Трое детей погибли при пожаре под Иркутском

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

В мэрии Новосибирска предложили закрыть металлобазу, где прогремел взрыв

сегодня 12:17 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников поручил ускорить расселение аварийного дома под Новосибирском

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы не спят ночью из-за едкого запаха

сегодня 11:26 Общество 0 Коммент.

Влюблённый по уши барнаулец похитил почти 50 гвоздик для дамы сердца

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

Видео: «речной аллигатор» проглотил ондатру

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Кубок Стэнли в Новосибирске. Онлайн-репортаж

сегодня 10:32 Общество 2 Коммент.

Школьник-отличник покончил с собой после убийства семьи

сегодня 10:12 Хроника 0 Коммент.

Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области

сегодня 10:01 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы выстроились в очередь к Кубку Стэнли

сегодня 09:35 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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