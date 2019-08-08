Двоечник из автошколы протаранил такси в Новосибирске

Скриншот с сайта Google Maps

Отчисленный из автошколы молодой человек взял авто у друга отца покататься; в результате ДТП девушка, сидевшая в такси, получила множественные переломы.

Молодой лихач без водительских прав ответит за переломы пассажирки такси. Сегодня, 19 августа, в прокуратуре Заельцовского района рассказали о деле о нарушении ПДД, повлёкшем тяжкий вред здоровью.

Инцидент произошёл в ночь на 14 июля 2018 года около 03:45. Согласно материалам дела, 22-летний новосибирец взял автомобиль друга отца и решил покататься. Лихач нёсся на Honda Saber свыше 100 километров в час по улице Ипподромской и на перекрёстке с улицей Кропоткина решил проскочить на «красный», в результате чего врезался в таксиста на Toyota Cresta.

В ДТП молодая пассажирка такси получила тяжёлые травмы и потеряла сознание. Врачи диагностировали оскольчатый перелом плеча, ключицы и трёх рёбер, который потребовал длительного лечения. Потерпевшая заявила иск о компенсации ущерба здоровью и морального вреда на сумму около 400 тысяч рублей.

«Обвиняемый ранее не судим и частично признал вину в превышении скорости и отсутствии водительских прав. Прокуратура потребовала два года ограничения свободы, суд заслушает последнее слово обвиняемого в следующем заседании и вскоре вынесет приговор», – рассказала Сиб.фм помощник прокурора Заельцовского района Светлана Левшакова.

Напомним, 18 августа водитель сбил десятилетнюю девочку на зебре в Новосибирске.