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Из-под сайдинга спасли котёнка в Новосибирске

Рубрика: общество

20.08.2019 07:11

Фото из группы "Спасатели МАСС (16+)" в социальной сети "ВКонтакте"

Местные жители услышали жалобное мяуканье; увидев кота под сайдингом, женщины позвонили спасателям и попросили о помощи.

Котят спасли из-под сайдинга спасатели МАСС в Новосибирске. Об этом 19 августа, сообщили в группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Котёнок был найден на улице Немировича-Данченко Ленинского района Новосибирска. Местные жительницы услышали жалобное мяуканье. Подойдя к одному из домов, они увидели животное, которое застряло между сайдингом и стеной здания. Женщины позвонили спасателям и попросили о помощи. 

Специалисты, прибыв на место происшествия, отогнули одну из панелей обшивки и достали белого котёнка. Рядом, под одной из машин у дома, спасатели заметили ещё одного котёнка. Обоих животных передали внимательным женщинам.

Спасатели МАСС призывают жителей Новосибирска заботиться о животных и не выбрасывать их на улицу, а стараться передать в добрые руки.

Напомним, в июне 2019 года полицейским котятам искали дом в Омске.

Дарья Мелехова

Теги: спасатели животные МАСС

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вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор рассказал о требованиях к школьному рюкзаку

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Выжившего после двух суток в тайге трёхлетнего ребёнка выписали из больницы

вчера 15:31 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске снова запахло гарью

вчера 14:59 Общество 0 Коммент.

Двоечник из автошколы протаранил такси в Новосибирске

вчера 14:48 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:37 Общество 0 Коммент.

Причину эвакуации областной больницы назвали в Новосибирске

вчера 14:08 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:17 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:42 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:26 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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