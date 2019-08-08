Из-под сайдинга спасли котёнка в Новосибирске

Фото из группы "Спасатели МАСС (16+)" в социальной сети "ВКонтакте"

Местные жители услышали жалобное мяуканье; увидев кота под сайдингом, женщины позвонили спасателям и попросили о помощи.

Котят спасли из-под сайдинга спасатели МАСС в Новосибирске. Об этом 19 августа, сообщили в группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Котёнок был найден на улице Немировича-Данченко Ленинского района Новосибирска. Местные жительницы услышали жалобное мяуканье. Подойдя к одному из домов, они увидели животное, которое застряло между сайдингом и стеной здания. Женщины позвонили спасателям и попросили о помощи.

Специалисты, прибыв на место происшествия, отогнули одну из панелей обшивки и достали белого котёнка. Рядом, под одной из машин у дома, спасатели заметили ещё одного котёнка. Обоих животных передали внимательным женщинам.

Спасатели МАСС призывают жителей Новосибирска заботиться о животных и не выбрасывать их на улицу, а стараться передать в добрые руки.

Напомним, в июне 2019 года полицейским котятам искали дом в Омске.