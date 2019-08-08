Из-под сайдинга спасли котёнка в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Убивший медведя браконьер получил штраф в 200 тысяч в Новосибирской области
Угрожающий долгострой на Журинской начали ликвидировать в Новосибирске
Шесть новых школ откроют в новом учебном году в Новосибирской области
Выжившего после двух суток в тайге трёхлетнего ребёнка выписали из больницы
В мэрии Новосибирска предложили закрыть металлобазу, где прогремел взрыв
Андрей Травников поручил ускорить расселение аварийного дома под Новосибирском
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Из-под сайдинга спасли котёнка в НовосибирскеРубрика: общество
20.08.2019 07:11
Фото из группы "Спасатели МАСС (16+)" в социальной сети "ВКонтакте"
Местные жители услышали жалобное мяуканье; увидев кота под сайдингом, женщины позвонили спасателям и попросили о помощи.
Котят спасли из-под сайдинга спасатели МАСС в Новосибирске. Об этом 19 августа, сообщили в группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
Котёнок был найден на улице Немировича-Данченко Ленинского района Новосибирска. Местные жительницы услышали жалобное мяуканье. Подойдя к одному из домов, они увидели животное, которое застряло между сайдингом и стеной здания. Женщины позвонили спасателям и попросили о помощи.
Специалисты, прибыв на место происшествия, отогнули одну из панелей обшивки и достали белого котёнка. Рядом, под одной из машин у дома, спасатели заметили ещё одного котёнка. Обоих животных передали внимательным женщинам.
Спасатели МАСС призывают жителей Новосибирска заботиться о животных и не выбрасывать их на улицу, а стараться передать в добрые руки.
Напомним, в июне 2019 года полицейским котятам искали дом в Омске.
Дарья Мелехова
Комментарии
Лента новостей
Убивший медведя браконьер получил штраф в 200 тысяч в Новосибирской области
Угрожающий долгострой на Журинской начали ликвидировать в Новосибирске
Шесть новых школ откроют в новом учебном году в Новосибирской области
Выжившего после двух суток в тайге трёхлетнего ребёнка выписали из больницы
В мэрии Новосибирска предложили закрыть металлобазу, где прогремел взрыв
Андрей Травников поручил ускорить расселение аварийного дома под Новосибирском
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
В Новый год загадаю доброе дело
Где и как в Новосибирске можно творить добро
Новости по теме
Популярное