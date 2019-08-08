КамАЗ протаранил универсал в Новосибирске: есть пострадавший

фото из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

Отечественный грузовик врезался в пятидверный Nissan с водительской стороны; управлявший иномаркой мужчина получил серьёзные травмы.

Водителя японского универсала Nissan госпитализировали после столкновения с автомобилем КамАЗ, сообщил Сиб.фм инспектор отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

По предварительным данным из соцсетей, ДТП произошло сегодня днём в Октябрьском районе Новосибирска. Возле дома № 1 на улице Кошурникова грузовой автомобиль КамАЗ врезался в левый борт легковушки Nissan. Как видно на фото, опубликованных очевидцами в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте», от удара иномарка подверглась сильной деформации.

По факту ДТП сотрудники ГИБДД организовали проверку.



Напомним, в ночь с 18 на 19 августа смертельное ДТП произошло в Новосибирской области.