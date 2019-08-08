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КамАЗ протаранил универсал в Новосибирске: есть пострадавший

Рубрика: проиcшествия

19.08.2019 13:02

фото из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

Отечественный грузовик врезался в пятидверный Nissan с водительской стороны; управлявший иномаркой мужчина получил серьёзные травмы. 

Водителя японского универсала Nissan госпитализировали после столкновения с автомобилем КамАЗ, сообщил Сиб.фм инспектор отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков. 

По предварительным данным из соцсетей, ДТП произошло сегодня днём в Октябрьском районе Новосибирска. Возле дома № 1 на улице Кошурникова грузовой автомобиль КамАЗ врезался в левый борт легковушки Nissan. Как видно на фото, опубликованных очевидцами в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте», от удара иномарка подверглась сильной деформации. 

По факту ДТП сотрудники ГИБДД организовали проверку. 

Напомним, в ночь с 18 на 19 августа смертельное ДТП произошло в Новосибирской области.

 

 

Александр Шпак

Теги: аварии происшествия ДТП Новосибирск

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сегодня 10:12 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:01 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:47 Общество 0 Коммент.

Мотоциклист не смог уберечь пассажира в ДТП с «Тойотой» в Новосибирске

сегодня 07:08 Хроника 0 Коммент.

Один из самых дорогих ресторанов загорелся в Новосибирске

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вчера 20:23 Культура 0 Коммент.

Водитель сбил десятилетнюю девочку на «зебре» в Новосибирске

вчера 19:32 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

Семьи остались в доме на грани обрушения под Новосибирском

вчера 17:20 Общество 0 Коммент.

Микроавтобус насмерть задавил пенсионерку на тротуаре в Новосибирске

вчера 15:22 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы пережили потоп с угрозой эвакуации в Сочи

вчера 15:00 Общество 0 Коммент.

Сотни болельщиков ХК «Сибирь» прошли маршем по Новосибирску

вчера 14:22 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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