Кубок Стэнли в Новосибирске. Онлайн-репортаж

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Кубок Стэнли в Новосибирске. Онлайн-репортажРубрика: общество, спорт
19.08.2019 10:32
фото сиб.фм
В новосибирский ЛДС «Сибирь» привезли один из главных трофеев мирового хоккея. Кубок Стэнли, обладателем которого в этом году стал наш земляк Владимир Тарасенко, выставлен на всеобщее обозрение. У новосибирских поклонников хоккея сегодня есть уникальная возможность запечатлеть на фото событие, о котором они будут помнить всю жизнь. Сиб.фм ведёт онлайн-трансляцию из ледового дворца спорта.
Болельщики, которые уже не успевают подобраться к Кубку, делают фото с другого конца поля.
Очередь болельщиков меньше не становится.
Это того стоило, восхищаются болельщики.
"Несколько раз мысленно обошёл вокруг Кубка. Это событие. Такой трофей в нашем городе", — поделился болельщик Илья своими эмоциями.
Болельщикам предлагают купить сувенирную продукцию с автографом Владимира Тарасенко.
Ещё немного. Журналист Сиб.фм уже близок к Кубку Стэнли. Фотосессию организовали в зоне ворот. На льду очень холодно, делится наш корреспондент.
Три часа в очереди. Люди устали, особенно маленькие болельщики. Но народ не сдаётся. Людей с колясками начали пропускать без очереди.
Журналист Сиб.фм передаёт, что очередь движется достаточно быстро. Возможно все успеют пройти к Кубку и сделать фото.
Над очередью, желающих сфотографироваться с трофеем, пошёл дождь, но это никого не напугало.
По оценке журналиста Сиб.фм, который работает у ЛДС, сфотографироваться с Кубком Стэнли пришло более двух тысяч человек.
Народ всё прибывает. Почти вся площадь перед ЛДС "Сибирь" забита болельщиками.
Первые болельщики добрались до Кубка Стэнли. У них есть возможность сфотографироваться не только с трофеем, но и с его обладателем. В ЛДС Владимир Тарасенко.
Началось. Людей очень много и болельщики всё прибывают. Многие опасаются, что могут не успеть попасть в фотозону.
В очереди замечен болельщик с коляской, в которой грудной младенец.
Ребята из спортивной школы рано встали и отпросились с тренировки, чтобы посмотреть на кубок и сделать фото.
Самые активные болельщики хоккея у стадиона «Сибирь» начали собираться ещё накануне вечером.
Анатолий Якимов
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