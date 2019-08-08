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Мужчина умер в реанимации после страшного ДТП мотоцикла с ВАЗом в Бердске

Рубрика: проиcшествия

19.08.2019 23:45

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «АСТ-54» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Молодой человек боролся за жизнь восемь дней; 18 августа он скончался в больнице.

Пассажир мотоцикла погиб через восемь дней после ДТП с ВАЗ-2109 в Бердске. Об этом сегодня, 19 августа, сообщило издание «Курьер. Среда. Бердск» со ссылкой на главную медсестру ЦГБ Бердска Елену Малиновскую. 

По словам собеседницы издания, молодой человек умер вчера, 18 августа, во второй половине дня в реанимации. Смерть наступила мгновенно.

ДТП произошло 10 августа в 23:00 около ТЦ «Европа», на перекрёстке улиц Ленина и Первомайская. Мотоцикл на всей скорости влетел в ВАЗ-2109. Удар был настолько сильный, что водителя мотоцикла откинуло на несколько метров вперёд, а транспортное средство окутало огнём. 

Водитель ВАЗа был трезв, а у мотоцикла не было регистрационных знаков, что является нарушением правил. Однако однозначно говорить о том, кто виноват в аварии, сотрудники ГИБДД не могут.

Напомним, 22 июля 2019 года беременная женщина погибла в аварии с пьяным водителем скорой

Дарья Мелехова

Теги: мотоциклы аварии ДТП

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Предложить новость

Угрожающий долгострой на Журинской начали ликвидировать в Новосибирске

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Пострадавший тюремный охранник вернул двойную пенсию в Новосибирске

вчера 19:35 Общество 0 Коммент.

Шесть новых школ откроют в новом учебном году в Новосибирской области

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор рассказал о требованиях к школьному рюкзаку

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Выжившего после двух суток в тайге трёхлетнего ребёнка выписали из больницы

вчера 15:31 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске снова запахло гарью

вчера 14:59 Общество 0 Коммент.

Двоечник из автошколы протаранил такси в Новосибирске

вчера 14:48 Общество 0 Коммент.

Православные активисты раздели новосибирца

вчера 14:37 Общество 0 Коммент.

Причину эвакуации областной больницы назвали в Новосибирске

вчера 14:08 Общество 0 Коммент.

Видео: Толмачёво «исполнил» главную роль в клипе от новосибирцев

вчера 13:59 Общество 0 Коммент.

Трое детей погибли при пожаре под Иркутском

вчера 12:33 Хроника 0 Коммент.

В мэрии Новосибирска предложили закрыть металлобазу, где прогремел взрыв

вчера 12:17 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников поручил ускорить расселение аварийного дома под Новосибирском

вчера 11:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы не спят ночью из-за едкого запаха

вчера 11:26 Общество 0 Коммент.

Влюблённый по уши барнаулец похитил почти 50 гвоздик для дамы сердца

вчера 11:04 Хроника 0 Коммент.

Видео: «речной аллигатор» проглотил ондатру

вчера 10:55 Общество 0 Коммент.

Кубок Стэнли в Новосибирске. Онлайн-репортаж

вчера 10:32 Общество 2 Коммент.

Школьник-отличник покончил с собой после убийства семьи

вчера 10:12 Хроника 0 Коммент.

Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области

вчера 10:01 Хроника 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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