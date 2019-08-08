Мужчина умер в реанимации после страшного ДТП мотоцикла с ВАЗом в Бердске

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «АСТ-54» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Молодой человек боролся за жизнь восемь дней; 18 августа он скончался в больнице.

Пассажир мотоцикла погиб через восемь дней после ДТП с ВАЗ-2109 в Бердске. Об этом сегодня, 19 августа, сообщило издание «Курьер. Среда. Бердск» со ссылкой на главную медсестру ЦГБ Бердска Елену Малиновскую.

По словам собеседницы издания, молодой человек умер вчера, 18 августа, во второй половине дня в реанимации. Смерть наступила мгновенно.

ДТП произошло 10 августа в 23:00 около ТЦ «Европа», на перекрёстке улиц Ленина и Первомайская. Мотоцикл на всей скорости влетел в ВАЗ-2109. Удар был настолько сильный, что водителя мотоцикла откинуло на несколько метров вперёд, а транспортное средство окутало огнём.

Водитель ВАЗа был трезв, а у мотоцикла не было регистрационных знаков, что является нарушением правил. Однако однозначно говорить о том, кто виноват в аварии, сотрудники ГИБДД не могут.

Напомним, 22 июля 2019 года беременная женщина погибла в аварии с пьяным водителем скорой