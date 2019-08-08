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Натуральные соки могут спровоцировать рак

Рубрика: общество

20.08.2019 07:32

Фото с сайта Pixabay.com

Учёные выяснили, что любые сладкие напитки способствуют развитию онкологических заболеваний.

Французские учёные выяснили, как развитие рака связано с употреблением сладких напитков. Результаты исследования опубликованы в издании the BMJ. При изучении данного вопроса специалисты опирались на данные ста тысяч человек. 

Учёные утверждают, что влияют на онкологию не только газированные напитки, но и натуральные фруктовые соки, в составе которых есть сахар. Как выяснилось, в стакане «полезного» апельсинового сока и кока-колы может содержаться одинаковое количество сахара, что означает одинаковую вероятность спровоцировать рак.

Также специалисты отметили, что по статистике за 2010 год 120 тысяч человек умерли от сахарного диабета, а 45 тысяч от болезней сердца и сосудов. Во снова всех этих заболеваний лежит чрезмерное употребление сладких напитков. 

Любители газированных напитков с искусственными подсластителями могут также опасаться метаболического синдрома, ожирения и сахарного диабета и проблем с кишечником.

Напомним, в июле 2019 в Новосибирске разработали систему оценки чувствительности раковых клеток крови к лекарствам.

Дарья Мелехова

Теги: исследования ученые рак

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вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:42 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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