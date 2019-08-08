Новосибирск погрузился в серый плен

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Новосибирск погрузился в серый пленРубрика: общество
19.08.2019 08:47
фото сиб.фм
Маловетреная погода в Новосибирской области способствует накоплению вредных веществ в атмосфере; дымка над городом не связана с лесными пожарами на востоке Сибири.
Новосибирск накрыла дымка. Специалисты МЧС не склонны связывать это с пожарами на территории Красноярского края и других территорий Восточной Сибири.
Источник Сиб.фм в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сообщил, что над городом образовался плотный слой смога. Этому способствуют утренние туманы и низкая скорость ветра.
Напомним, 30 июля сайт СityАir сообщил, что в Новосибирск может вернуться дым от лесных пожаров.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
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