Новосибирск погрузился в серый плен

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Маловетреная погода в Новосибирской области способствует накоплению вредных веществ в атмосфере; дымка над городом не связана с лесными пожарами на востоке Сибири.

Новосибирск накрыла дымка. Специалисты МЧС не склонны связывать это с пожарами на территории Красноярского края и других территорий Восточной Сибири.

Источник Сиб.фм в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сообщил, что над городом образовался плотный слой смога. Этому способствуют утренние туманы и низкая скорость ветра.

Напомним, 30 июля сайт СityАir сообщил, что в Новосибирск может вернуться дым от лесных пожаров.