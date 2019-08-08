Новосибирцы не спят ночью из-за едкого запаха

фото из группы «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте»

Жители микрорайона «Европейский берег» пожаловались на невыносимый запах химии; один человек уже обратился за помощью к юристам из-за пострадавшего автомобиля.

Несколько ночей подряд в доме по улице Большевистской стоит едкий запах химии, сообщает подписчица группы «АСТ-54».

«Запах ощущается даже на 16 этаже. В мэрии сказали, что это запах от разметки на дороге на улице Большевистской, однако никакой разметки нет, работы никакие не ведутся, на фото видно, что никого нет. Запах невыносим, как будто находишься в комнате, в которой красят стены краской», – заявляет девушка.

В комментариях люди начали делиться своими ощущениями со всех районов города. Подобная ситуация происходит в районе Нарымской, Богдана Хмельницкого, Дуси Ковальчук, площади Ленина. Многие предположили что запах распространяет битум, которым покрывают дороги. Минимум двое автомобилистов переживают за состояние своих машин. Оба водителя проехали по дороге, на которую предположительно нанесли неприятно пахнущий состав.

«С автомобиля слезла краска на всех местах, куда попал этот раствор. У меня машина белого цвета, в местах, куда попал раствор, она стала токсичного желтого цвета. Сейчас от машины даже на расстоянии неприятно пахнет. Уже обратился за помощью к юристам», – сообщил Александр Марущак корреспонденту Сиб.фм.

Напомним, в апреле в одном из микрорайонов Новосибирска мутную воду бурого цвета признали пригодной для питья.