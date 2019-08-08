Новосибирцы выстроились в очередь к Кубку Стэнли

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Новосибирцы выстроились в очередь к Кубку СтэнлиРубрика: общество, спорт
19.08.2019 09:35
фото сиб.фм
Меньше часа осталось до начала фотосессии с Кубком Стэнли; самые преданные болельщики хоккея к стадиону приехали накануне.
У новосибирских хоккейных болельщиков сегодня есть уникальная возможность прикоснуться к трофею и сделать фото с Кубком Стэнли. В Новосибирск его привёз воспитанник местной хоккейной школы Владимир Тарасенко.
С 10:30 до 15:00 в ЛДС «Сибирь» открыта фотозона. В пресс-службе клуба ранее сообщили, что фотографировать будут профессионалы, снимки на мобильники – запрещены.
Напомним, в конце июля ХК «Сибирь» поместил на свою форму фото болельщиков.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
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