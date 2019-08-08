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«ОМОН» накрыл вечеринку памяти Prodigy в Новосибирске

Рубрика: общество, культура

19.08.2019 18:04

Фото с сайта kerrang.com, Евы Капс

Наркополиция начала рейды по барам Новосибирска; фанаты Кита Флинта не попали в число задержанных. 

Десять новосибирцев были задержаны во время внезапного рейда управления по борьбе с наркотиками в Новосибирске. Сегодня, 19 августа, в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали начало профилактических рейдов наркоконтроля в Новосибирске.

Рейд в популярном дворике с барами силовики устроили в ночь с пятницы на субботу, 17 августа. Как рассказали Сиб.фм очевидцы, несколько сотрудников полиции в масках и с оружием внезапно пришли на вечеринку-трибьют солисту Prodigy Киту Флинту.

«В конце вечеринки зашёл ОМОН, всё прошло юридически корректно. Забрали только одного мужчину, который начал качать права, но, насколько мне известно, вскоре отпустили. У нас был полный концертный зал – более 80 человек, в основном взрослые любители Prodigy и музыки в стиле "драм-н-басс", среди них задержанных не было. Так как в баре Rooks исправно работает охрана и фейсконтроль, у ОМОНа не было оснований дальше задерживаться здесь», – рассказал Сиб.фм арт-директор бара The Rooks Иван Петров.

По данным очевидцев, из остальных заведений во дворике: баров TRM («Тюрьма») и Woody, забрали шесть-семь человек. 

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию о рейде по барам на Коммунистической, 43 и 45.

«Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Новосибирской области проводили профилактический рейд по данным адресам. Данные рейды проходят на постоянной основе в целях профилактики употребления и сбыта наркотических средств в развлекательных заведениях. По итогам рейда несколько человек с подозрением на наркотическое опьянение были доставлены в наркологический диспансер для освидетельствования. В случае положительного результата анализов их ждёт административное наказание в виде штрафа либо ареста», – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. 

Напомним, 16 июля Лоскутову не дали визу в США из-за сфабрикованного уголовного дела о хранении наркотиков. 

Никита Манько

Теги: наркотики музыка полиция бары

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Лента новостей

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Пострадавший тюремный охранник вернул двойную пенсию в Новосибирске

сегодня 19:35 Общество 0 Коммент.

Шесть новых школ откроют в новом учебном году в Новосибирской области

сегодня 17:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:48 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:37 Общество 0 Коммент.

Причину эвакуации областной больницы назвали в Новосибирске

сегодня 14:08 Общество 0 Коммент.

Видео: Толмачёво «исполнил» главную роль в клипе от новосибирцев

сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

Трое детей погибли при пожаре под Иркутском

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В мэрии Новосибирска предложили закрыть металлобазу, где прогремел взрыв

сегодня 12:17 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:26 Общество 0 Коммент.

Влюблённый по уши барнаулец похитил почти 50 гвоздик для дамы сердца

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

Видео: «речной аллигатор» проглотил ондатру

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Кубок Стэнли в Новосибирске. Онлайн-репортаж

сегодня 10:32 Общество 2 Коммент.

Школьник-отличник покончил с собой после убийства семьи

сегодня 10:12 Хроника 0 Коммент.

Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области

сегодня 10:01 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы выстроились в очередь к Кубку Стэнли

сегодня 09:35 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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