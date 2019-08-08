«ОМОН» накрыл вечеринку памяти Prodigy в Новосибирске

Фото с сайта kerrang.com, Евы Капс

Наркополиция начала рейды по барам Новосибирска; фанаты Кита Флинта не попали в число задержанных.

Десять новосибирцев были задержаны во время внезапного рейда управления по борьбе с наркотиками в Новосибирске. Сегодня, 19 августа, в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали начало профилактических рейдов наркоконтроля в Новосибирске.

Рейд в популярном дворике с барами силовики устроили в ночь с пятницы на субботу, 17 августа. Как рассказали Сиб.фм очевидцы, несколько сотрудников полиции в масках и с оружием внезапно пришли на вечеринку-трибьют солисту Prodigy Киту Флинту.

«В конце вечеринки зашёл ОМОН, всё прошло юридически корректно. Забрали только одного мужчину, который начал качать права, но, насколько мне известно, вскоре отпустили. У нас был полный концертный зал – более 80 человек, в основном взрослые любители Prodigy и музыки в стиле "драм-н-басс", среди них задержанных не было. Так как в баре Rooks исправно работает охрана и фейсконтроль, у ОМОНа не было оснований дальше задерживаться здесь», – рассказал Сиб.фм арт-директор бара The Rooks Иван Петров.

По данным очевидцев, из остальных заведений во дворике: баров TRM («Тюрьма») и Woody, забрали шесть-семь человек.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию о рейде по барам на Коммунистической, 43 и 45.

«Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Новосибирской области проводили профилактический рейд по данным адресам. Данные рейды проходят на постоянной основе в целях профилактики употребления и сбыта наркотических средств в развлекательных заведениях. По итогам рейда несколько человек с подозрением на наркотическое опьянение были доставлены в наркологический диспансер для освидетельствования. В случае положительного результата анализов их ждёт административное наказание в виде штрафа либо ареста», – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, 16 июля Лоскутову не дали визу в США из-за сфабрикованного уголовного дела о хранении наркотиков.