Пенсионерка погибла во время пожара в частном доме Новосибирской области

Фото с сайта Следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области

Следователи начали процессуальную проверку по факту возгорания в частном доме.

Частный дом загорелся на Новосельском проспекте села Новоселье Купинского района Новосибирской области, сообщили на сайте СУ СК РФ по Новосибирской области. Инцидент произошёл сегодня, 19 августа, около 7:00.

По сообщению следователей, в пожаре погибла 58-летняя хозяйка дома. Сейчас специалисты проводят доследственную проверку, в которую входят судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 18 августа 2019 года трое детей погибли при пожаре под Иркутском.