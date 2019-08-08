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Пенсионерка погибла во время пожара в частном доме Новосибирской области

Рубрика: проиcшествия

19.08.2019 23:22

Фото с сайта Следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области

Следователи начали процессуальную проверку по факту возгорания в частном доме.

Частный дом загорелся на Новосельском проспекте села Новоселье Купинского района Новосибирской области, сообщили на сайте СУ СК РФ по Новосибирской области. Инцидент произошёл сегодня, 19 августа, около 7:00.

По сообщению следователей, в пожаре погибла 58-летняя хозяйка дома. Сейчас специалисты проводят доследственную проверку, в которую входят судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 18 августа 2019 года трое детей погибли при пожаре под Иркутском.

Дарья Мелехова

Теги: пожары Следователи смерть

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вчера 12:17 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы не спят ночью из-за едкого запаха

вчера 11:26 Общество 0 Коммент.

Влюблённый по уши барнаулец похитил почти 50 гвоздик для дамы сердца

вчера 11:04 Хроника 0 Коммент.

Видео: «речной аллигатор» проглотил ондатру

вчера 10:55 Общество 0 Коммент.

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вчера 10:32 Общество 2 Коммент.

Школьник-отличник покончил с собой после убийства семьи

вчера 10:12 Хроника 0 Коммент.

Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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