Пенсионерка погибла во время пожара в частном доме Новосибирской области

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Пенсионерка погибла во время пожара в частном доме Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
19.08.2019 23:22
Фото с сайта Следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области
Следователи начали процессуальную проверку по факту возгорания в частном доме.
Частный дом загорелся на Новосельском проспекте села Новоселье Купинского района Новосибирской области, сообщили на сайте СУ СК РФ по Новосибирской области. Инцидент произошёл сегодня, 19 августа, около 7:00.
По сообщению следователей, в пожаре погибла 58-летняя хозяйка дома. Сейчас специалисты проводят доследственную проверку, в которую входят судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, 18 августа 2019 года трое детей погибли при пожаре под Иркутском.
Дарья Мелехова
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