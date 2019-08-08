Погода в Новосибирске 19 августа: с обеда зарядит дождь

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

На Новосибирск надвигается волна похолодания и дождей; уже сегодня в обед с неба польёт.

В Новосибирск приходит волна похолодания и дождей. В понедельник 19 августа в городе в районе обеда пойдёт дождь, сообщает сервис Gismeteo.

Во время дождя понизится и температура воздуха. Если на 10:00 утра синоптики обещают 20 градусов, то в 16:00 будет всего – 18. Дождь, начавшись в районе обеда, будет идти до самого вечера.

В Течение дня будет дуть преимущественно западный ветер со скоростью до 8 метров в секунду.

Напомним, накануне новосибирцы, отдыхающие в Сочи, столкнулись со страшным потопом.