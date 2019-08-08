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Погода в Новосибирске 19 августа: с обеда зарядит дождь

Рубрика: общество

19.08.2019 08:24

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

На Новосибирск надвигается волна похолодания и дождей; уже сегодня в обед с неба польёт.

В Новосибирск приходит волна похолодания и дождей. В понедельник 19 августа в городе в районе обеда пойдёт дождь, сообщает сервис Gismeteo.

Во время дождя понизится и температура воздуха. Если на 10:00 утра синоптики обещают 20 градусов, то в 16:00 будет всего – 18. Дождь, начавшись в районе обеда, будет идти до самого вечера.

В Течение дня будет дуть преимущественно западный ветер со скоростью до 8 метров в секунду.

Напомним, накануне новосибирцы, отдыхающие в Сочи, столкнулись со страшным потопом.

 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область погода

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сегодня 10:01 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:47 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:08 Хроника 0 Коммент.

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вчера 20:23 Культура 0 Коммент.

Водитель сбил десятилетнюю девочку на «зебре» в Новосибирске

вчера 19:32 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

Семьи остались в доме на грани обрушения под Новосибирском

вчера 17:20 Общество 0 Коммент.

Микроавтобус насмерть задавил пенсионерку на тротуаре в Новосибирске

вчера 15:22 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы пережили потоп с угрозой эвакуации в Сочи

вчера 15:00 Общество 0 Коммент.

Сотни болельщиков ХК «Сибирь» прошли маршем по Новосибирску

вчера 14:22 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

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