Погода в Новосибирске 19 августа: с обеда зарядит дождь

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Погода в Новосибирске 19 августа: с обеда зарядит дождьРубрика: общество
19.08.2019 08:24
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
На Новосибирск надвигается волна похолодания и дождей; уже сегодня в обед с неба польёт.
В Новосибирск приходит волна похолодания и дождей. В понедельник 19 августа в городе в районе обеда пойдёт дождь, сообщает сервис Gismeteo.
Во время дождя понизится и температура воздуха. Если на 10:00 утра синоптики обещают 20 градусов, то в 16:00 будет всего – 18. Дождь, начавшись в районе обеда, будет идти до самого вечера.
В Течение дня будет дуть преимущественно западный ветер со скоростью до 8 метров в секунду.
Напомним, накануне новосибирцы, отдыхающие в Сочи, столкнулись со страшным потопом.
Татьяна Картавых
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