После избиения омич выбросил возлюбленную с балкона четвёртого этажа

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После избиения омич выбросил возлюбленную с балкона четвёртого этажаРубрика: проиcшествия
19.08.2019 14:16
ФОТО С ПОРТАЛА UNSPLASH.COM
Жительница Омска получила множественные переломы позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму головы после ссоры со своим парнем; преступник попытался сымитировать самоубийство женщины, сбросив её с балкона.
В Омске суд вынес приговор 36-летнему местному жителю, совершившему покушение на убийство своей знакомой, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
По данным следствия, в октябре 2018 года осуждённый поссорился со своей девушкой. Во время серьёзного разговора мужчина разозлился и стал бить собеседницу кулаками по лицу. Пытаясь спастись от нападавшего, девушка выбежала на балкон квартиры, расположенной на четвёртом этаже: разъярённый омич схватил жертву и перекинул через перила. В результате падения с большой высоты она получила тяжёлые травмы – множественные переломы позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму. Благодаря напряжённой работе медиков пострадавшая осталась жива.
Во время допросов обвиняемый утверждал, что его возлюбленная сама бросилась с балкона, однако следователям удалось доказать обратное. Согласно приговору суда, за покушение на убийство следующие семь лет злоумышленник проведёт в колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать с осуждённого компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей в размере 800 тысяч рублей.
Напомним, в августе 2019 года следователи заподозрили жителя Красноярска в том, что он выбросил из окна общежития грудную дочь.
Александр Шпак
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