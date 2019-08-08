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После избиения омич выбросил возлюбленную с балкона четвёртого этажа

Рубрика: проиcшествия

19.08.2019 14:16

ФОТО С ПОРТАЛА UNSPLASH.COM

Жительница Омска получила множественные переломы позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму головы после ссоры со своим парнем; преступник попытался сымитировать самоубийство женщины, сбросив её с балкона. 

В Омске суд вынес приговор 36-летнему местному жителю, совершившему покушение на убийство своей знакомой, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. 

По данным следствия, в октябре 2018 года осуждённый поссорился со своей девушкой. Во время серьёзного разговора мужчина разозлился и стал бить собеседницу кулаками по лицу. Пытаясь спастись от нападавшего, девушка выбежала на балкон квартиры, расположенной на четвёртом этаже: разъярённый омич схватил жертву и перекинул через перила. В результате падения с большой высоты она получила тяжёлые травмы – множественные переломы позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму. Благодаря напряжённой работе медиков пострадавшая осталась жива. 

Во время допросов обвиняемый утверждал, что его возлюбленная сама бросилась с балкона, однако следователям удалось доказать обратное. Согласно приговору суда, за покушение на убийство следующие семь лет злоумышленник проведёт в колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать с осуждённого компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей в размере 800 тысяч рублей. 

Напомним, в августе 2019 года следователи заподозрили жителя Красноярска в том, что он выбросил из окна общежития грудную дочь.

 

Александр Шпак

Теги: происшествия криминал Омск

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Причину эвакуации областной больницы назвали в Новосибирске

сегодня 14:08 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:12 Хроника 0 Коммент.

Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области

сегодня 10:01 Хроника 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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