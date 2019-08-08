Пострадавший тюремный охранник вернул двойную пенсию в Новосибирске

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Пострадавший тюремный охранник вернул двойную пенсию в НовосибирскеРубрика: общество
19.08.2019 19:35
Фото с сайта pixabay.com
Сотрудник ГУФСИН тяжело пострадал при нападении заключённых в 1998 году; мужчина провёл 17 лет без «второй пенсии» по здоровью.
Бывший сотрудник ГУФСИН вернул себе ежемесячные выплаты за военную травму, полученную на службе в конце 90-х годов. Сегодня, 19 августа прокуратура Новосибирской области сообщила о результатах работы по восстановлению законных прав военного пенсионера.
По данным ведомства, в 1998 году экс-сотрудник одной из колоний регионального ГУ ФСИН получил тяжёлую военную травму на службе, долго лечился и только в 1999 году был уволен со службы по состоянию здоровья. Государство назначило потерпевшему ежемесячную компенсацию, сумма которой была выше получаемой им пенсии.
В 2002 году мужчине выдали единовременное пособие, и по этой причине комиссия ГУ ФСИН России по Новосибирской области отказала пострадавшему на службе в ежемесячных выплатах.
С 1 января 2013 года вступил в силу федеральный закон «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации», который установил порядок страховых выплат по выбору – ежемесячно или единовременно. Однако, закон обратной силы не имеет и не может распространяться на предыдущие случаи.
Прокуратура Новосибирской области признала отказ комиссии ГУФСИН незаконным и внесла представление о возобновлении страховых выплат.
Напомним, в августе мать погибшего в Сирии новосибирца отсудила пенсию по потере кормильца.
Никита Манько
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