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«Позор!»: новосибирские болельщики возмущены организацией фотосессии с Кубком Стэнли

Рубрика: общество

19.08.2019 16:24

Фото Сиб.фм

Болельщики, которым не удалось сделать фото с Кубком Стэнли в ледовом дворце спорта «Сибирь», возмущены; ровно в 15:00 доступ на фотосессию был закрыт.

Криками «Позор!» закончилась фотосессия с Кубком Стэнли в Новосибирске. Напомним, 19 августа посмотреть на главный трофей Национальной хоккейной лиги пришли несколько тысяч фанатов не только из Новосибирска и ближайших городов – Бердска и Искитима, но и из Омска и Екатеринбурга.

Корреспондент Сиб.фм около четырёх часов находился среди желающих сделать фото с Кубком Стэнли и подробно рассказывал о происходящем.

Доступ в очередь сфотографироваться закрыли примерно в 12:30.

«Мы с сыном не успели. Поэтому пошли просто посмотреть на Кубок издалека», – рассказал корреспонденту Сиб.фм болельщик из Омска Евгений.

Ровно в 15:00 проход на лёд, где был установлен подиум с Кубком Стэнли и организована фотозона, был закрыт несмотря на то, что в очереди оставались ещё сотни людей. Разочарованные болельщики начали возмущаться. Они кричали «Позор!» и требовали продлить мероприятие.

Большинство из тех, кто не успел сделать фото с Кубком Стэнли, были единодушны во мнении, что четырёх часов для такого большого города, как Новосибирск, очень мало.

В 15:20 машина с главным хоккейным трофеем покинула территорию ледового дворца спорта.

Напомним, в субботу, 17 августа, в Новосибирске фанаты разукрасили стену изображением Владимира Тарасенко.

 

Анатолий Якимов

Теги: хоккей Новосибирск Ледовый дворец Владимир Тарасенко кубок

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