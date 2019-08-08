Православные активисты раздели новосибирца

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Рубрика: общество

19.08.2019 14:37

фото со страницы «Движение Сорок Сороков» в социальной сети «ВКонтакте»

Активисты движения «Сорок сороков» рассказали, как сняли с прохожего футболку с изображением «карикатуры» на святого. МВД сообщает, что парень сам снял футболку.

Информация о том, что православные активисты раздели жителя Новосибирска, появилась в группе «Движение Сорок Сороков» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня в районе м. Площадь Маркса молодой парень вежливо после прохода к сотрудникам полиции вместе с братом из Движения Сорок Сороков (Новосибирск) согласился снять футболку с карикатурой на святого. Хорошо, с собой у него была ещё джинсовая накидка — если бы поехал с голым торсом — мог бы замёрзнуть», – заявил координатор движения Георгий Солдатов (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Сиб.фм).

Действия активистов сопровождали полицейские, дежурившие на станции метро.

«Группа молодых людей обратилась к сотруднику полиции с просьбой написать заявление об оскорблении религиозных чувств. В ходе дела молодой человек согласился сам снять футболку с изображением. Активисты отозвали заявление, а прохожий забрал футболку с собой», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Кто изображен на футболке, пока неизвестно, комментаторы предполагают, что это Христофор Псеглавец – святой мученик с собачьей головой.

Напомним, в апреле ЛГБТ-активисты стали получать угрозы после акции с радужным флагом.

 

 

Полина Кузнецова

Теги: Новосибирская область активисты

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