Православные активисты раздели новосибирца

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Православные активисты раздели новосибирцаРубрика: общество
19.08.2019 14:37
фото со страницы «Движение Сорок Сороков» в социальной сети «ВКонтакте»
Активисты движения «Сорок сороков» рассказали, как сняли с прохожего футболку с изображением «карикатуры» на святого. МВД сообщает, что парень сам снял футболку.
Информация о том, что православные активисты раздели жителя Новосибирска, появилась в группе «Движение Сорок Сороков» в социальной сети «ВКонтакте».
«Сегодня в районе м. Площадь Маркса молодой парень вежливо после прохода к сотрудникам полиции вместе с братом из Движения Сорок Сороков (Новосибирск) согласился снять футболку с карикатурой на святого. Хорошо, с собой у него была ещё джинсовая накидка — если бы поехал с голым торсом — мог бы замёрзнуть», – заявил координатор движения Георгий Солдатов (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Сиб.фм).
Действия активистов сопровождали полицейские, дежурившие на станции метро.
«Группа молодых людей обратилась к сотруднику полиции с просьбой написать заявление об оскорблении религиозных чувств. В ходе дела молодой человек согласился сам снять футболку с изображением. Активисты отозвали заявление, а прохожий забрал футболку с собой», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Кто изображен на футболке, пока неизвестно, комментаторы предполагают, что это Христофор Псеглавец – святой мученик с собачьей головой.
Напомним, в апреле ЛГБТ-активисты стали получать угрозы после акции с радужным флагом.
Полина Кузнецова
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