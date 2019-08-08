Причину эвакуации областной больницы назвали в Новосибирске

фото из архива Сиб.фм

Из здания клинической областной больницы утром 19 августа вывели пациентов; в МЧС сообщили – опасность миновала.

Утром 19 августа пациентов вывели на улицу из корпуса № 8 областной клинической больницы. Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе МЧС, на пятом этаже здания случилось задымление.

«По предварительной версии, произошло короткое замыкание в источнике бесперебойного электропитания», – сообщили в МЧС.

В больнице начата проверка по данному факту. На данный момент все пациенты уже вернулись в свои палаты.

Напомним, в феврале минздрав извинился за большие очереди в облбольнице.