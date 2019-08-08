Пятилетний ребёнок выпал из окна в Новосибирске

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Следственный комитет начал проверку по факту падения пятилетнего ребёнка с четвёртого этажа; ЧП произошло на улице Зорге.

Утром 19 августа из окна четвёртого этажа в Кировском районе Новосибирска выпал пятилетний ребёнок. Трава смягчила падение. Однако малыша всё равно забрала скорая помощь.

Как установили следователи, мать оставила двоих пятилетних детей в комнате. Один из малышей вышел на балкон, видимо, решил посмотреть в открытое окно, не удержался и выпал.

Следком устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, 16 июля из окна в Кузбассе выпал годовалый мальчик.