Пятилетний ребёнок выпал из окна в Новосибирске

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Пятилетний ребёнок выпал из окна в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
19.08.2019 16:04
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Следственный комитет начал проверку по факту падения пятилетнего ребёнка с четвёртого этажа; ЧП произошло на улице Зорге.
Утром 19 августа из окна четвёртого этажа в Кировском районе Новосибирска выпал пятилетний ребёнок. Трава смягчила падение. Однако малыша всё равно забрала скорая помощь.
Как установили следователи, мать оставила двоих пятилетних детей в комнате. Один из малышей вышел на балкон, видимо, решил посмотреть в открытое окно, не удержался и выпал.
Следком устанавливает все обстоятельства происшествия.
Напомним, 16 июля из окна в Кузбассе выпал годовалый мальчик.
Татьяна Картавых
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