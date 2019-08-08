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Роспотребнадзор рассказал о требованиях к школьному рюкзаку

Рубрика: общество

19.08.2019 17:03

Фото с сайта pixabay.com

На школьном рюкзаке в обязательном порядке должны быть размещены светоотражающие элементы, а его максимальный вес должен быть в 10 раз меньше веса ребёнка; требования к школьным сумкам озвучил Роспотребнадзор.

Рюкзак для учеников должен соответствовать определённым параметрам. Основные требования к одному из школьных аксессуаров назвали в Роспотребнадзоре. 

Основное правило – нельзя покупать рюкзаки на вырост. Кроме того, его ширина не должна превышать ширину плеч ребёнка. В ведомстве отметили, что школьникам младших классов необходимо покупать ранцы с формоустойчивой спинкой. Это позволит сохранить осанку.

Для учащихся начальной школы вес рюкзака не должен превышать 0,7 килограмма. При этом общий вес учебников для школьников первого-второго классов должен быть 0,8 килограмма, а третьего-четвёртого – 1,3 килограмма. Вес ранцев для остальных возрастов не может превышать одного килограмма, а вот вес учебников – разный. Так, например, у пятиклассников и шестиклассников допустимый вес учебников – всего 1,5 килограмма. У учеников седьмых-восьмых классов – 2,5 килограмма, а у старших школьников – не более 3 килограммов.

При этом максимальный вес рюкзака должен быть в 10 раз меньше веса школьника.

Для безопасности на школьном рюкзаке должны быть указаны страна-производитель, знаки качества, возрастная маркировка. В обязательном порядке на нём должны быть размещены светоотражающие элементы. Аксессуар должен быть пошит из лёгких, прочных и непромокаемых тканей. 

Напомним, 14 августа в Роскачестве рассказали, какой должна быть варёная колбаса.

 

Анатолий Якимов

Теги: школа образование Роспотребнадзор школьники

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