Лента новостейПредложить новость
Пострадавший тюремный охранник вернул двойную пенсию в Новосибирске
Шесть новых школ откроют в новом учебном году в Новосибирской области
Выжившего после двух суток в тайге трёхлетнего ребёнка выписали из больницы
В мэрии Новосибирска предложили закрыть металлобазу, где прогремел взрыв
Андрей Травников поручил ускорить расселение аварийного дома под Новосибирском
Влюблённый по уши барнаулец похитил почти 50 гвоздик для дамы сердца
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Шесть новых школ откроют в новом учебном году в Новосибирской областиРубрика: общество
19.08.2019 17:12
фото с сайта PIXABAY.COM
В новосибирских школах закончили работать комиссии по оценке готовности; все заведения, предъявленные к приёмке, признаны готовыми к новому учебному году.
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук в ходе оперативного совещания правительства региона доложил губернатору Андрею Травникову, как шла подготовка к 1 сентября. Всего на подготовку школ ко Дню знаний было направлено более 1,17 миллиарда рублей.
В этом году в рамках национального проекта «Образование» в нашем регионе построено несколько школ. Уже завершены работы в СОШ № 215, СОШ № 216, в пристройке к зданию учебного заведения № 51. Также закончено строительство пристройки к средней школе в деревне Бурмистрово. Ещё два учебных заведения введут в эксплуатацию до конца учебного года: в III микрорайоне наукограда Кольцово и в посёлке Светлый Мошковского района.
За последнее время были отремонтированы 723 школы, 499 детских садов и 78 организаций дополнительного образования. В этом году планируется приобретение 37 автобусов для перевозки школьников, установка и модернизация систем охранного телевидения более чем в 150 организациях.
Отмечается, что всего в системе образования Новосибирской области в 2019-2020 учебном году будет функционировать 1793 образовательных организации.
Напомним, 7 августа стало известно, что День знаний в Новосибирске пройдёт не 1 сентября.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Пострадавший тюремный охранник вернул двойную пенсию в Новосибирске
Шесть новых школ откроют в новом учебном году в Новосибирской области
Выжившего после двух суток в тайге трёхлетнего ребёнка выписали из больницы
В мэрии Новосибирска предложили закрыть металлобазу, где прогремел взрыв
Андрей Травников поручил ускорить расселение аварийного дома под Новосибирском
Влюблённый по уши барнаулец похитил почти 50 гвоздик для дамы сердца
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное