Шесть новых школ откроют в новом учебном году в Новосибирской области

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В новосибирских школах закончили работать комиссии по оценке готовности; все заведения, предъявленные к приёмке, признаны готовыми к новому учебному году.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук в ходе оперативного совещания правительства региона доложил губернатору Андрею Травникову, как шла подготовка к 1 сентября. Всего на подготовку школ ко Дню знаний было направлено более 1,17 миллиарда рублей.

В этом году в рамках национального проекта «Образование» в нашем регионе построено несколько школ. Уже завершены работы в СОШ № 215, СОШ № 216, в пристройке к зданию учебного заведения № 51. Также закончено строительство пристройки к средней школе в деревне Бурмистрово. Ещё два учебных заведения введут в эксплуатацию до конца учебного года: в III микрорайоне наукограда Кольцово и в посёлке Светлый Мошковского района.

За последнее время были отремонтированы 723 школы, 499 детских садов и 78 организаций дополнительного образования. В этом году планируется приобретение 37 автобусов для перевозки школьников, установка и модернизация систем охранного телевидения более чем в 150 организациях.

Отмечается, что всего в системе образования Новосибирской области в 2019-2020 учебном году будет функционировать 1793 образовательных организации.

Напомним, 7 августа стало известно, что День знаний в Новосибирске пройдёт не 1 сентября.