Школьник-отличник покончил с собой после убийства семьи

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Школьник-отличник покончил с собой после убийства семьиРубрика: проиcшествия
19.08.2019 10:12
фото пресс-службы Следственного комитета РФ по Ульяновской области
В Ульяновской области 16-летний мальчик совершил массовое убийство; после содеянного он решил расстаться с жизнью.
Следственный комитет РФ по Ульяновской области возбудил уголовное дело по факту убийства семьи с малолетними детьми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В воскресенье, 18 августа, в селе Патрикеево Базарносызганского района в одном из домов были обнаружены тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух малолетних детей четырёх лет. Позже недалеко от села нашли тело 16-летнего подростка, который, по версии следствия, свёл счёты с жизнью после убийства своих отца, матери, бабушки и брата с сестрой.
Издание «Интерфакс» сообщает, что ребёнок решил «забрать» родственников с собой, чтобы они не расстроились из-за того, что он решил расстаться с жизнью. Об этом отличник и участник многих олимпиад написал в своей предсмертной записке.
Напомним, 16 августа появилась информация, что, возможно, девятилетняя сестра зарезала своего шестилетнего брата.
Никита Минин
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