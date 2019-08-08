Сибиряк получил реальный срок за одобрения в соцсети действий террористов

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Сибиряк получил реальный срок за одобрения в соцсети действий террористовРубрика: общество, проиcшествия
19.08.2019 18:48
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Житель Томска поддерживал во "ВКонтакте" проведение терактов в России; молодого человека отправили в колонию и запретили пользоваться интернетом.
Суд вынес приговор стороннику радикального ислама, обвиняемому в публичном оправдании в интернете террористических актов, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.
По данным следователей, 23-летний томич под вымышленным именем в соцсети "ВКонтакте" размещал посты, в которых выражал одобрение действий исламских террористов, совершавших свои преступления на территории России. Кроме того он призывал читателей следовать их примеру.
Какие именно теракты и в какой форме поддерживал сибиряк, ведомство не сообщает.
После окончания расследования Дальневосточный окружной суд приговорил молодого «интернет-террориста» к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к запрету на использование сети Интернет сроком на 2 года.
Напомним, в апреле этого года в Тюмени были ликвидированы два террориста, планировавших устроить взрывы в городе.
Александр Шпак
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Лента новостей
Пострадавший тюремный охранник вернул двойную пенсию в Новосибирске
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