Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области

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Смертельное ДТП произошло в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
19.08.2019 10:01
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Восемь человек пострадали и один погиб; ночное ДТП под Карасуком расследуют в ГИБДД.
Микроавтобус перевернулся в кювете на трассе в Карасукском районе Новосибирска. ДТП произошло в ночь на понедельник.
По информации ГУ МВД по Новосибирской области, водитель за рулём Honda Step Wagon по каким-то причинам не справился с управлением. В результате опрокидывания автомобиля на месте погибла пассажирка 1957 года рождения, ещё восемь человек, в том числе водитель, получили травмы различной степени тяжести.
В полиции начали проверку по факту ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, 18 августа микроавтобус насмерть сбил пенсионерку в Новосибирске.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
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