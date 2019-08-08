«Страшнюга» из Оби удивила новосибирских рыбаков

фото из группы «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте»

Житель Новосибирска поделился фотографиями своего первого трофея; ему понадобилась помощь проходивших мимо людей, чтобы вытащить щуку из реки.

Рыбак из Новосибирска Илья Добренький вместе с отцом выловил из реки огромную щуку. Фото своего первого трофея на Оби он поделился в группе «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня поймал свой первый трофей на Оби в посёлке Дубровино. Наткнулся на участников соревнований Зарубы, экипаж ДельтоПлан, спасибо им большое за то что помогли припоркавать такую щучень, мой подсак оказался катострафичеси маленьким и рыбина туда просто не влезала. Надеюсь, им за добро в течение дня тоже попался трофей», — пишет Илья Добренький (орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).

Удачливый рыбак говорит, что длина рыбины составила более метра. Комментаторы, которых напугали острые зубы и огромная пасть «монстра», уже назвали щуку «страшнюгой» и посоветовали рыбаку купить новый подсачек.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором «речной аллигатор» проглотил ондатру.