Суровые кузбасские девочки: школьница порезала подругу «розочкой»

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В посёлке Кемеровской области серьёзной травмой закончились «детские шалости»; восьмилетняя девочка кинула в подругу разбитую бутылку.

В Кемеровской области школьница решила позабавиться и бросила в свою восьмилетнюю подругу разбитую бутылку. Об этом сообщила на своей официальной странице в Instagram пресс-секретарь Таштагольского района.

Инцидент произошёл в четыре часа дня 18 августа в посёлке Шерегеш. Две девочки обнаружили стеклянную бутылку, с которой решили поиграть. Шалости привели к плачевным последствиям: одна из школьниц получила резаную рану в области шеи.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются инспектором по делам несовершеннолетних.

Напомним, 16 августа стало известно, что, возможно, девятилетняя сестра зарезала шестилетнего брата.