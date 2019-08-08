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Суровые кузбасские девочки: школьница порезала подругу «розочкой»Рубрика: проиcшествия
19.08.2019 12:38
фото PIXABAY.COM
В посёлке Кемеровской области серьёзной травмой закончились «детские шалости»; восьмилетняя девочка кинула в подругу разбитую бутылку.
В Кемеровской области школьница решила позабавиться и бросила в свою восьмилетнюю подругу разбитую бутылку. Об этом сообщила на своей официальной странице в Instagram пресс-секретарь Таштагольского района.
Инцидент произошёл в четыре часа дня 18 августа в посёлке Шерегеш. Две девочки обнаружили стеклянную бутылку, с которой решили поиграть. Шалости привели к плачевным последствиям: одна из школьниц получила резаную рану в области шеи.
В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются инспектором по делам несовершеннолетних.
Напомним, 16 августа стало известно, что, возможно, девятилетняя сестра зарезала шестилетнего брата.
Никита Минин
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