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Тонна мороженого от «Радио Дача»Рубрика: афиша
19.08.2019 17:08
фото «Радио Дача»
На радиостанции продолжается акция «Летний марафон», где главный приз – большая коробка вкуснейшего мороженого. Уже более 50 новосибирцев получили свои вкусные подарки.
Каждый будний день с 15 июля по 31 августа принимайте участие в розыгрыше. Следите за эфиром «Радио Дача 106,7 FM», запоминайте музыкальные вопросы ведущего, дозванивайтесь первыми на автоответчик радиостанции по номеру 362-07-80, отвечайте правильно, и выигрывайте много, очень много натурального мороженого «Купино»! Не забывайте оставлять свои контакты для связи.
Первому победителю позвонит ведущий «Радио Дача» Иван Козырев, чтобы поздравить и спросить телефон друга или близкого человека, у которого также появится возможность получить сладкий летний подарок. Нужно только внимательно слушать эфир.
Тонна мороженого ждёт вас!
Подробности в официальной группе «Радио Дача» во «ВКонтакте»: vk.com/radiodacha54, и по телефону +7 (383) 362-07-67.
Без возрастных ограничений.
Генеральный партнёр проекта – санаторий «Родник Алтая». «Родник Алтая» – санаторий для всей семьи в Белокурихе!
Специальный партнёр – мороженое «Купино». «Купино» – это на 100 % натуральное летнее лакомство на любой вкус! Классические пломбиры, лёгкие фруктовые шербеты и даже чёрное мороженое с вишней для тех, кто любит эксперименты.
Напомним, 14 августа стало известно, что можно выиграть ящик лимонада от «Нового Радио».
Никита Минин
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Лента новостей
Пострадавший тюремный охранник вернул двойную пенсию в Новосибирске
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