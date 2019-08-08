Тонна мороженого от «Радио Дача»

фото «Радио Дача»

На радиостанции продолжается акция «Летний марафон», где главный приз – большая коробка вкуснейшего мороженого. Уже более 50 новосибирцев получили свои вкусные подарки.

Каждый будний день с 15 июля по 31 августа принимайте участие в розыгрыше. Следите за эфиром «Радио Дача 106,7 FM», запоминайте музыкальные вопросы ведущего, дозванивайтесь первыми на автоответчик радиостанции по номеру 362-07-80, отвечайте правильно, и выигрывайте много, очень много натурального мороженого «Купино»! Не забывайте оставлять свои контакты для связи.

Первому победителю позвонит ведущий «Радио Дача» Иван Козырев, чтобы поздравить и спросить телефон друга или близкого человека, у которого также появится возможность получить сладкий летний подарок. Нужно только внимательно слушать эфир.

Тонна мороженого ждёт вас!

Подробности в официальной группе «Радио Дача» во «ВКонтакте»: vk.com/radiodacha54, и по телефону +7 (383) 362-07-67.

Без возрастных ограничений.

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Специальный партнёр – мороженое «Купино». «Купино» – это на 100 % натуральное летнее лакомство на любой вкус! Классические пломбиры, лёгкие фруктовые шербеты и даже чёрное мороженое с вишней для тех, кто любит эксперименты.

Напомним, 14 августа стало известно, что можно выиграть ящик лимонада от «Нового Радио».