Убивший медведя браконьер получил штраф в 200 тысяч в Новосибирской области

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После убийства у браконьера забрали зарегистрированное на него ружьё и все боеприпасы.

Убившего медведя браконьера оштрафовали на 200 тысяч рублей, сообщили на сайте пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.

По словам полицейских, инцидент произошёл 10 августа недалеко от села Иванкино Каргатского района Новосибирской области. Спустя неделю специалисты отыскали место забоя животного. В ходе расследования выяснилось, что преступление совершил 64-летний мужчина, проживающий в городе Оби.

На браконьера было заведено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Также ему выписали штраф в размере 200 тысяч рублей. Сейчас расследование по этому делу продолжается.

Напомним, в июле 2019 года браконьеры на броневике застрелили лося в Новосибирской области.