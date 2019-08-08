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Убивший медведя браконьер получил штраф в 200 тысяч в Новосибирской области

Рубрика: проиcшествия

20.08.2019 07:53

Фото с сайта Pixabay.com

После убийства у браконьера забрали зарегистрированное на него ружьё и все боеприпасы.

Убившего медведя браконьера оштрафовали на 200 тысяч рублей, сообщили на сайте пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области. 

По словам полицейских, инцидент произошёл 10 августа недалеко от села Иванкино Каргатского района Новосибирской области. Спустя неделю специалисты отыскали место забоя животного. В ходе расследования выяснилось, что преступление совершил 64-летний мужчина, проживающий в городе Оби.

На браконьера было заведено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Также ему выписали штраф в размере 200 тысяч рублей. Сейчас расследование по этому делу продолжается.

Напомним, в июле 2019 года браконьеры на броневике застрелили лося в Новосибирской области.

Дарья Мелехова

Теги: браконьерство убийство бурый медведь дикие животные

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Новосибирцам раздадут контрацептивы на 5 миллионов рублей

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

Роскачество: как выбрать вкусный и свежий майонез

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Видео: брачные танцы страусов в Новосибирском зоопарке

сегодня 08:13 Общество 0 Коммент.

Убивший медведя браконьер получил штраф в 200 тысяч в Новосибирской области

сегодня 07:53 Хроника 0 Коммент.

Натуральные соки могут спровоцировать рак

сегодня 07:32 Общество 0 Коммент.

Из-под сайдинга спасли котёнка в Новосибирске

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

Угрожающий долгострой на Журинской начали ликвидировать в Новосибирске

вчера 20:20 Общество 0 Коммент.

Пострадавший тюремный охранник вернул двойную пенсию в Новосибирске

вчера 19:35 Общество 0 Коммент.

Сибиряк получил реальный срок за одобрения в соцсети действий террористов

вчера 18:48 Общество 0 Коммент.

Шесть новых школ откроют в новом учебном году в Новосибирской области

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор рассказал о требованиях к школьному рюкзаку

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

«Позор!»: новосибирские болельщики возмущены организацией фотосессии с Кубком Стэнли

вчера 16:24 Общество 0 Коммент.

Выжившего после двух суток в тайге трёхлетнего ребёнка выписали из больницы

вчера 15:31 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

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