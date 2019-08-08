Угрожающий долгострой на Журинской начали ликвидировать в Новосибирске

Огромный котлован под 30-этажный дом годами угрожал соседним домам; подрядчик мэрии обещает засыпать его за три месяца.

Городские службы начали засыпать угрожавший соседним домам котлован на улице Журинской, 37. Сегодня, 19 августа пресс-служба мэрии сообщила о начале работ по ликвидации последствий долгостроя.

Два дома на ул. Фрунзе, 12, 14 и коммуникации на прилегающей территории на ул. Журинской, 37 б попали под угрозу после обрушения котлована весной 2017 года. Тогда городские власти ввели на участке режим чрезвычайной ситуации и экстренно укрепили подпорные стенки, потратив на эти работы более семи миллионов рублей.

Сам котлован простаивал почти шесть лет – застройщик ООО «Брик» получил разрешение на строительство 30-этажного здания в августе 2013 года, но рабочие низкими темпами готовили фундамент под высотку, но в 2015 году окончательно забросили объект. Из-за бездействия застройщика котлован начал осыпаться и объект точечной застройки стал угрожать окружающему жилью.

В 2018 году выездное совещание городских властей с местными жителями подтвердило опасность законсервированного котлована и департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе начал искать способы решения проблемы. В начале августа 2019 года комиссия мэрии приняла решение о ликвидации котлована.

Работы займут три месяца, сообщили специалисты. Подрядчик департамента строительства и архитектуры мэрии начал работать 16 августа после поручения градоначальника Анатолия Локтя. Одновременно с ликвидацией последствий долгостроя мэрия подаст иск о взыскании ущерба с компании ООО «Брик».

Напомним, 28 июня простоявший 20 лет долгострой начали сносить в Заельцовском районе Новосибирска.