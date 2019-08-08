В мэрии Новосибирска предложили закрыть металлобазу, где прогремел взрыв

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В закрытом режиме в мэрии обсудят закрытие завода «Вторчермет Сибирь»; выяснилось, что предприятие принимало украденные с улиц города чугунные решётки.

В ходе следственных действий после взрыва на металлобазе в Новосибирске обнаружили украденные чугунные решётки. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания, прошедшего утром 19 августа в правительстве Новосибирской области.

Мэр города Анатолий Локоть сообщил, что на территории предприятия были обнаружены металлические конструкции, похищенные с городских улиц. Точное количество украденных конструкций на данный момент неизвестно. На закрытом заседании мэр предложил обсудить приостановку работы предприятия либо его полное закрытие. Инициативу поддержал губернатор новосибирской области Андрей Травников.

«Надо приостановить работу пункта и, может быть, снять с него возможность ведения работы», – заявил мэр города.

Взрыв на заводе по переработке металлолома произошёл утром 16 августа. При распиле взорвался артиллерийский снаряд. 45-летний рабочий получил травму, несовместимую с жизнью.

Это не первый случай смертельного травмирования на металлобазе. Последний раз подобное на «Вторчермете» произошло в 2014 году. Тогда при резке металлических труб произошёл взрыв. Один рабочий погиб.

Напомним, в начале августа взрывы прогремели на военном складе под Ачинском.