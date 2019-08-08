В Новосибирске снова запахло гарью

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В Новосибирске снова запахло гарьюРубрика: общество
19.08.2019 14:59
фото сиб.фм
В Новосибирске зарегистрирован повышенный уровень загрязнения воздуха; горожане жалуются на запах гари.
По данным сервиса CityAir, воздух в Новосибирске стал грязнее. Жители мегаполиса заметили серую дымку, которая спустилась на город. Многие горожане жалуются на запах гари.
Станции мониторинга CityAir оценивают загрязнение новосибирского воздуха в 6-7 баллов из 10. В соответствии со шкалой, это значит «небезопасно – вредно».
Уровень опасности воздуха для аллергиков вдвое превышает безопасный показатель.
Напомним, 10 августа в Новосибирске нашли место с самым грязным воздухом.
Татьяна Картавых
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