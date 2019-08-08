В Новосибирске снова запахло гарью

фото сиб.фм

В Новосибирске зарегистрирован повышенный уровень загрязнения воздуха; горожане жалуются на запах гари.

По данным сервиса CityAir, воздух в Новосибирске стал грязнее. Жители мегаполиса заметили серую дымку, которая спустилась на город. Многие горожане жалуются на запах гари.

Станции мониторинга CityAir оценивают загрязнение новосибирского воздуха в 6-7 баллов из 10. В соответствии со шкалой, это значит «небезопасно – вредно».

Уровень опасности воздуха для аллергиков вдвое превышает безопасный показатель.

Напомним, 10 августа в Новосибирске нашли место с самым грязным воздухом.