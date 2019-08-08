Видео: брачные танцы страусов в Новосибирском зоопарке

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Видео: брачные танцы страусов в Новосибирском зоопаркеРубрика: общество
20.08.2019 08:13
Скриншот из видео
Страусы бегают по всему вольеру друг за другом и танцуют.
Забавные танцы страусов увидели зрители в Новосибирском зоопарке. Постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова сняла на видео забавные движения огромных птиц и опубликовала на своём канале на видеохостинге YouTube сегодня, 19 августа.
На ролике видно, как страусы бегают друг за другом, играют и исполняют причудливые движения. Подписчики Анны предположили, что это брачные танцы.
«Это у них брачные танцы? Вроде не сезон...» – отметила одна из жительниц Новосибирска. Сама владелица канала согласилась, что танцы очень похожи.
Отметим, что во время брачного танца страус распускает крылья перед самкой, падает на колени, выставляет грудь вперёд, кружится и издаёт громкие звуки. Самка при этом опускается на землю и показывает, что готова к спариванию. После оплодотворения самец танцует ещё один танец, отличный от первого.
Напомним, 18 августа 2019 года резвый мангуст из Новосибирского зоопарка развеселил новосибирцев.
Дарья Мелехова
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