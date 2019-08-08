Видео: «речной аллигатор» проглотил ондатру

фото и видео Александра Иванова из социальной сети «ВКонтакте»

Рыбак из Ставропольского края поймал щуку с «сюрпризом»; рыбина проглотила крупного грызуна целиком.

Житель города Ессентуки Александр Иванов опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видео с рыбалки, на котором видно, как в желудке пойманного им «речного монстра» мужчины обнаружили «сюрприз» в виде мёртвой ондатры.

«Улов рыбака ..мечта , а не улов...по ходу щука...», – написал счастливый рыбак (орфография и пунктуация автора сохранены).

Прожорливая рыбина проглотила зверька целиком. Комментаторы предложили пустить почти нетронутого грызуна на шапку. Впрочем, многие сомневается, что после такой находки щуку вообще стоит есть.

«Если щуки плавают размером с аллигатора, ничего удивительного».

«Я два раза сомов ловил с крысами. Не мог есть после этого».

Напомним, 9 августа гигантскую щуку-каннибала сняли на видео сибиряки.