Видео: Толмачёво «исполнил» главную роль в клипе от новосибирцев

Фото и видео Елены Василенко с портала YouTube

Жители Новосибирска сняли ролик, посвящённый аэродрому; выход клипа приурочен к празднованию Дня авиации.

Новосибирцы загрузили на видеохостинг YouTube видео, посвящённое одному дню из жизни аэропорта Толмачёво. Автором ролика выступила видеооператор аэродрома Мочище Елена Василенко.

«18 августа, день воздушного флота или день авиации, коллектив аэродрома Мочище поздравляет жителей города с этим праздником! Ролик снят во время репетиций к празднику, который ежегодно проходит на аэродроме Мочище», – пишет Елена на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).

Видео демонстрирует, как под песню With You исполнителя Cody William Falkosky плавно и изящно взлетают и идут на посадку различные самолёты.

Напомним, 16 августа посадившие самолёт A321 пилоты получили звание Героев России.