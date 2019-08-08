Видео: Толмачёво «исполнил» главную роль в клипе от новосибирцев

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Видео: Толмачёво «исполнил» главную роль в клипе от новосибирцевРубрика: общество
19.08.2019 13:59
Фото и видео Елены Василенко с портала YouTube
Жители Новосибирска сняли ролик, посвящённый аэродрому; выход клипа приурочен к празднованию Дня авиации.
Новосибирцы загрузили на видеохостинг YouTube видео, посвящённое одному дню из жизни аэропорта Толмачёво. Автором ролика выступила видеооператор аэродрома Мочище Елена Василенко.
«18 августа, день воздушного флота или день авиации, коллектив аэродрома Мочище поздравляет жителей города с этим праздником! Ролик снят во время репетиций к празднику, который ежегодно проходит на аэродроме Мочище», – пишет Елена на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).
Видео демонстрирует, как под песню With You исполнителя Cody William Falkosky плавно и изящно взлетают и идут на посадку различные самолёты.
Напомним, 16 августа посадившие самолёт A321 пилоты получили звание Героев России.
Никита Минин
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