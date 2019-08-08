Видео: в красноярском торговом центре произошёл потоп

фото и видео из группы «Я живу в Красноярске» в социальной сети «ВКонтакте»

Сильные ливни обрушились на Красноярск вечером воскресенья; первый этаж торгового центра «Мега» затопило.

Непогода разгулялась не на шутку в Красноярском крае в эти выходные. Торговый центр «Мега» в районе КрасТЭЦ «поплыл» в результате сильных дождей. Посетителям пришлось спасаться на лестницах, чтобы не намочить обувь. Видео поделились подписчики паблика «Я живу в Красноярске» в социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы сообщают, что кто-то из администрации в спешке проронил, что недавно в «Меге» делали ремонт. Видимо, отреставрировали здание не совсем качественно.

Комментарии не заставили себя ждать:

«Там настолько дырявые крыши? Не верится, что это здание спокойно в таком состоянии используется».

«Мы там были сегодня, там ужас какой-то происходил, за 5 минут закапало с крыш, воды было по колено».

Напомним, 18 августа стало известно, что новосибирцы пережили потоп с угрозой эвакуации в Сочи.