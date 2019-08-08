Влюблённый по уши барнаулец похитил почти 50 гвоздик для дамы сердца

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Полицейские Алтайского края по горячим следам задержали мужчину, похитившего цветы; на преступление молодой человек пошёл ради любви.

Пьяный житель Барнаула украл из цветочного магазина 48 гвоздик, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Правоохранительные органы установили, что юноша в половине пятого утра решил сделать подарок своей возлюбленной и принести ей букет из спелых роз. Однако алкоголь затуманил разум 25-летнего парня похлеще любви, и молодой человек принял обыкновенные гвоздики за розы. Схватив охапку цветов, когда продавец отвлеклась на уборку, поражённый стрелой Амура барнаулец пустился в бега.

Полиция оперативно задержала романтичного преступника. Против него возбуждено уголовное дело за грабёж. За преступление молодому человеку грозит лишение свободы на срок до четырёх лет.

Напомним, в начале июля на романтика из Новосибирска завели уголовное дело за кражу букета и мягкой игрушки.