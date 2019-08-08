Лента новостейПредложить новость
В мэрии Новосибирска предложили закрыть металлобазу, где прогремел взрыв
Андрей Травников поручил ускорить расселение аварийного дома под Новосибирском
Влюблённый по уши барнаулец похитил почти 50 гвоздик для дамы сердца
Мотоциклист не смог уберечь пассажира в ДТП с «Тойотой» в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Влюблённый по уши барнаулец похитил почти 50 гвоздик для дамы сердцаРубрика: проиcшествия
19.08.2019 11:04
фото с сайта PIXABAY.COM
Полицейские Алтайского края по горячим следам задержали мужчину, похитившего цветы; на преступление молодой человек пошёл ради любви.
Пьяный житель Барнаула украл из цветочного магазина 48 гвоздик, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Правоохранительные органы установили, что юноша в половине пятого утра решил сделать подарок своей возлюбленной и принести ей букет из спелых роз. Однако алкоголь затуманил разум 25-летнего парня похлеще любви, и молодой человек принял обыкновенные гвоздики за розы. Схватив охапку цветов, когда продавец отвлеклась на уборку, поражённый стрелой Амура барнаулец пустился в бега.
Полиция оперативно задержала романтичного преступника. Против него возбуждено уголовное дело за грабёж. За преступление молодому человеку грозит лишение свободы на срок до четырёх лет.
Напомним, в начале июля на романтика из Новосибирска завели уголовное дело за кражу букета и мягкой игрушки.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
В мэрии Новосибирска предложили закрыть металлобазу, где прогремел взрыв
Андрей Травников поручил ускорить расселение аварийного дома под Новосибирском
Влюблённый по уши барнаулец похитил почти 50 гвоздик для дамы сердца
Мотоциклист не смог уберечь пассажира в ДТП с «Тойотой» в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
ЧС ради аграриев
Из-за проблем с погодой в Новосибирской области ввели режим ...
Посевная в убытке
Сельхозпроизводители считают перспективу сезона туманной...
СГК не прощает долги
Энергетики взыскивают долги барнаульских УК с менеджм...
Новости по теме
Популярное