Выжившего после двух суток в тайге трёхлетнего ребёнка выписали из больницы

фото поискового отряда «Лиза Алерт»

Сразу после чудесного спасения мальчик вместе с родителями отправился в больницу; сегодня утром он поехал домой.

Трёхлетнего ребёнка, на поиски которого отправились люди со всей Сибири, наконец-то выписали из медицинского учреждения. Информация об этом появилось на портале «РИА Новости».

«Ребенок выписан. Отклонений в состоянии здоровья у него не обнаружено», – говорится в сообщении издания.

Ранее Сиб.фм писал, как 13 августа мальчик потерялся в лесу Большереченского района Омской области. Взрослые пошли собирать ягоды и не заметили, что ребёнок выбрался из машины и отправился в чащу. Искали его почти 1000 человек, среди которых были сотрудники Росгвардии, полиции, волонтёры и жители соседних регионов. Спустя почти три дня поисковик из Москвы Татьяна Филиппова нашла мальчика в 800 метрах от штаба.

Напомним, 17 августа стало известно, что у нашедших заблудившегося ребёнка волонтёров украли оборудование.