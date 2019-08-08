Выжившего после двух суток в тайге трёхлетнего ребёнка выписали из больницы

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Выжившего после двух суток в тайге трёхлетнего ребёнка выписали из больницыРубрика: общество, проиcшествия
19.08.2019 15:31
фото поискового отряда «Лиза Алерт»
Сразу после чудесного спасения мальчик вместе с родителями отправился в больницу; сегодня утром он поехал домой.
Трёхлетнего ребёнка, на поиски которого отправились люди со всей Сибири, наконец-то выписали из медицинского учреждения. Информация об этом появилось на портале «РИА Новости».
«Ребенок выписан. Отклонений в состоянии здоровья у него не обнаружено», – говорится в сообщении издания.
Ранее Сиб.фм писал, как 13 августа мальчик потерялся в лесу Большереченского района Омской области. Взрослые пошли собирать ягоды и не заметили, что ребёнок выбрался из машины и отправился в чащу. Искали его почти 1000 человек, среди которых были сотрудники Росгвардии, полиции, волонтёры и жители соседних регионов. Спустя почти три дня поисковик из Москвы Татьяна Филиппова нашла мальчика в 800 метрах от штаба.
Напомним, 17 августа стало известно, что у нашедших заблудившегося ребёнка волонтёров украли оборудование.
Никита Минин
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