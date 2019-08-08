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Выжившего после двух суток в тайге трёхлетнего ребёнка выписали из больницы

Рубрика: общество, проиcшествия

19.08.2019 15:31

фото поискового отряда «Лиза Алерт»

Сразу после чудесного спасения мальчик вместе с родителями отправился в больницу; сегодня утром он поехал домой.

Трёхлетнего ребёнка, на поиски которого отправились люди со всей Сибири, наконец-то выписали из медицинского учреждения. Информация об этом появилось на портале «РИА Новости».

«Ребенок выписан. Отклонений в состоянии здоровья у него не обнаружено», – говорится в сообщении издания.

Ранее Сиб.фм писал, как 13 августа мальчик потерялся в лесу Большереченского района Омской области. Взрослые пошли собирать ягоды и не заметили, что ребёнок выбрался из машины и отправился в чащу. Искали его почти 1000 человек, среди которых были сотрудники Росгвардии, полиции, волонтёры и жители соседних регионов. Спустя почти три дня поисковик из Москвы Татьяна Филиппова нашла мальчика в 800 метрах от штаба. 

Напомним, 17 августа стало известно, что у нашедших заблудившегося ребёнка волонтёров украли оборудование.

 

Никита Минин

Теги: Сибирь Омская область ребёнок пропал Коля

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сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:32 Общество 2 Коммент.

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сегодня 10:12 Хроника 0 Коммент.

Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области

сегодня 10:01 Хроника 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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